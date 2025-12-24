दिल्ली: नरेला में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली में पुलिस ने नरेला इलाके से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 304 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. बरामद हेरोइन व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 21 दिसंबर 2025 को एंटी-नारकोटिक्स सेल को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई.

दिल्ली पुलिस की टीम ने प्लान बनाकर की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस टीम ने नरेला स्थित समर्तिवन पार्क रोड के पास एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल को रोका. कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब वाहन और सवारों की तलाशी ली गई तो 304 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. मौके से दो युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान तस्लीम और सलमान अंसारी के रूप में हुई है. दोनों न्यू सीमापुरी इलाके के रहने वाले हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि तस्लीम पेशे से ड्राइवर है और खुद भी नशे का आदी बताया जा रहा है, जबकि सलमान अंसारी पेशे से दर्जी है और पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में शामिल रह चुका है.

दिल्ली पुलिस की मामले में जांच जारी

इस मामले में थाना नरेला में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद सप्लायरों और सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.