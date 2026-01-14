दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 इंस्पेक्टर्स के तबादले, कई थानों के SHO बदले गए

दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने नए साल की शुरुआत में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस बदलाव का असर राजधानी के कई अहम थानों और यूनिट्स पर पड़ेगा, जहां नए अफसर जिम्मेदारी संभालेंगे. यह फैसला दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से लिया गया है

दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से मंगलवार (13 जनवरी) को जारी आदेश में कुल 31 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं. जारी सूची के मुताबिक क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक, लाइसेंसिंग और फर्स्ट बटालियन डीएपी समेत कई यूनिट्स में तैनात अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है. प्रशासनिक स्तर पर इसे रूटीन फेरबदल माना जा रहा है.

कई संवेदनशील इलाकों के SHO भी बदले गए

इस तबादला सूची में राजधानी के कई अहम और संवेदनशील इलाकों के थाना प्रभारी (SHO) शामिल हैं. इसमें कालिंदी कुंज, पांडव नगर, नजफगढ़, सीलमपुर, महरौली, सोनिया विहार और IGI एयरपोर्ट के थाना प्रभारी भी बदले गए हैं. इसके अलावा कंझावला, कोतवाली और जामिया नगर थाने के SHO का भी ट्रांसफर किया गया है.

क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक यूनिट में भी बदलाव

क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर पंकज सिंह, रितेश कुमार और अखिलेश वाजपेयी का तबादला किया गया है. वहीं ट्रैफिक यूनिट से इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार और संजीव कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. 6वीं बटालियन डीएपी से महेंद्र प्रताप और डीएपी से ओम प्रकाश ठाकुर का नाम भी ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है.

वजीराबाद से बवाना तक बदली गई कमान

जारी आदेश में वजीराबाद, नबी करीम, बवाना और करावल नगर जैसे इलाकों के SHO भी शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों से फील्ड लेवल पर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.

अधिकारियों के मुताबिक, यह तबादले राजधानी में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं. जिन थानों और यूनिट्स में बदलाव किया गया है, वे कई बार संवेदनशील मामलों, वीआईपी मूवमेंट और अपराध नियंत्रण से जुड़े रहते हैं.