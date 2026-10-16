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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'केवल 11 लोगों को इजाजत', CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस

'केवल 11 लोगों को इजाजत', CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस

सीजेपी के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि एक उपयुक्त स्थान पर 11 लोगों को तिरंगा लहराने की अनुमति होगी. बाकी लोग दूर रहेंगे. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की गरिमा बनाए रखनी होगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Oct 2026 07:44 AM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है. सीजेपी सेंट्रल पार्क में आज (शुक्रवार, 16 अक्टूबर) 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान कर रही है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और प्रदर्शनकारियों समेत आम जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस की ओर से तिरंगा लहराने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं.

डीसीपी नेहा यादव ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने और राष्ट्रगान के लिए 11 लोगों को ही परमिशन दी जाएगी. एक उपयुक्त स्थान पर 11 लोगों का ग्रुप यह काम कर सकता है. हालांकि, यह बात ध्यान रखनी जरूरी होगी कि तिरंगे और राष्ट्रगान का पूर्ण रूप से सम्मान हो और गरिमा बनी रहे.

यह भी पढ़ें: Delhi Traffic Advisory: CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद

अभिजीत दीपके के स्टे के पास बढ़ी सुरक्षा

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा पहले से लागू है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि एक जगह इकट्ठे न हों. पुलिस ने एहतियातन कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसमें रानी झांसी रोड के पास स्थित झंडेवालान इलाका भी शामिल है, जहां सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं. 

वहीं, दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी और डीसीपी नेहा यादव ने कहा है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा. उनके मुताबिक, एनडीएमसी ने पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से प्रवेश करने से रोकने का भी अनुरोध किया है. 

CJP की जनता से अपील

सीजेपी ने लोगों से 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे सेंट्रल पार्क में एकत्र होने की अपील की है और लोगों से तिरंगा लेकर पहुंचने को कहा है. पुलिस ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता से प्रदर्शन में शामिल होने तथा बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक, मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा मानव जीवन और सरकारी एवं निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
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