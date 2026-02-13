दिल्ली में नशे के कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने अहम कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों की करीब 68 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है.

क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दो बड़े मामलों में जांच करते हुए न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि ड्रग्स से कमाई गई उनकी अवैध संपत्तियों का भी पता लगाया. पुलिस के मुताबिक अब सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से कमाए गए पैसों और संपत्तियों को जब्त करना भी प्राथमिकता है.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पहले मामले में पुलिस ने दीपक उर्फ लांगी, विक्रम उर्फ बंटी और तुषार को गिरफ्तार किया था. इनके पास से 320 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जो कमर्शियल मात्रा में आती है. जांच में पता चला कि इन्होंने ड्रग्स के पैसों से स्कूटी, कार और बैंक बैलेंस जमा किया था. इनकी करीब 7.6 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी गई.

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

दूसरे मामले में छह आरोपियों को बड़ी मात्रा में साइकोट्रॉपिक दवाओं के साथ पकड़ा गया. पुलिस जांच में सामने आया कि नशे के पैसों से नरेला स्थित शॉप, मोटरसाइकिल खरीदी गई थी. इस केस में करीब 60.69 लाख रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई.

'अवैध संपत्तियों को फ्रीज करना तस्करों बेहद जरूरी'

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए आर्थिक जड़ पर वार करना बेहद जरूरी है. अवैध संपत्तियों को फ्रीज करना तस्करों के लिए कड़ा संदेश है कि अपराध से कमाई अब सुरक्षित नहीं रहेगी.