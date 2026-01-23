हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: गैंगस्टरों को विदेश भगाने वाला फर्जी पासपोर्ट एजेंट गिरफ्तार, रैकेट का खुलासा

दिल्ली: गैंगस्टरों को विदेश भगाने वाला फर्जी पासपोर्ट एजेंट गिरफ्तार, रैकेट का खुलासा

Delhi News: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टरों के लिए फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार कराने वाले आरोपी हरदेश उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है. अपराधियों को विदेश भगाने में मदद करता था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों का बड़ा रैकेट चलाने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान हरदेश उर्फ सोनू उर्फ आरपी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और अदालत द्वारा घोषित अपराधी था. पुलिस के मुताबिक आरोपी संगठित अपराधियों और गैंगस्टरों को विदेश भागने में मदद करता था.

अदालत ने पहले ही घोषित कर रखा था भगोड़ा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हरदेश के खिलाफ स्पेशल सेल थाने में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था. इसमें आर्म्स एक्ट, बीएनएसएस और पासपोर्ट एक्ट की कई धाराएं शामिल हैं. 16 जनवरी 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे आधिकारिक तौर पर घोषित अपराधी करार दिया था. इसके बाद से ही क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी.

क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में छिपकर रह रहा है. इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की. पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए टीम ने गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया.

नंदू और सलीम पिस्टल गैंग से कनेक्शन

पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि वह नंदू गैंग और सलीम पिस्टल गैंग जैसे कुख्यात गिरोहों के लिए फर्जी पासपोर्ट, नकली पहचान पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज तैयार करवाता था. आरोपी ने यह भी कबूला कि वह गैंग के सदस्यों को विदेश भागने में मदद करने के लिए पैसों की व्यवस्था भी करता था.

फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क पर कसता शिकंजा

पुलिस के मुताबिक हरदेश पहले से गिरफ्तार अमरदीप लोचन और गैंगस्टर सलीम पिस्टल के लिए भी फर्जी पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था कर चुका था. आरोपी मूल रूप से दिल्ली के आनंद विहार इलाके का रहने वाला है.

क्राइम ब्रांच का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क और संगठित अपराध से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं. पुलिस अब इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal
Shankaracharya Controversy: 6 दिनों से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद बिगड़ी तबीयत | Magh Mela
Avimukteshwaranand शंकराचार्य हैं या नहीं अचानक कैसे याद आया ?। Sandeep Chaudhary । Magh Mela
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य पर बीजेपी में 'संगम' नहीं!। Magh Mela । Prayagraj । Yogi
Palash Muchhal in TROUBLE: Smriti Mandhana के बाद अब किसे 'धोखा' दिया ? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
शिक्षा
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget