दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिमाचल-मुंबई से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरस्टेट ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने हिमाचल प्रदेश और मुंबई से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल तीन किलो 150 ग्राम उच्च गुणवत्ता की चरस बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि भजन मंडली में भी इस चरस की सप्लाई की जाती थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले 22 अक्टूबर को मुंडका चौक के पास चुन्नी लाल और उसकी पत्नी को एक कार समेत पकड़ा. तलाशी के दौरान कार में कोई सामान नहीं मिला लेकिन डॉग स्क्वॉड की मदद से कार में बने एक गुप्त खाने से 2.060 किलो चरस बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक चुन्नी लाल पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिमाचल में 10 साल जेल काट चुका है. पूछताछ में उसने बताया कि यह चरस उसने कुल्लू निवासी प्रकाश चंद से ली थी. बाद में पुलिस टीम ने उसे भी हिमाचल से गिरफ्तार कर लिया.

भजन मंडली में आरोपी करता था चरस की सप्लाई

दिल्ली पुलिस की दूसरी कार्रवाई में 24 अक्टूबर को पुलिस ने मुकरबा चौक से मुंबई निवासी योगेश कोलंबेकर को दबोचा और उसके बैग से 1.092 किलो चरस बरामद की. वह मुंबई में टाइल्स के शोरूम में काम करता है और भजन मंडली का सदस्य है. वह खुद नशे का आदी है और अपनी मंडली के दोस्तों को भी यह चरस सप्लाई करता था.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में त्योहारों के मौसम में चरस की मांग बढ़ जाती है. इसी कारण आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई करने आए थे. दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.