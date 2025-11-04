हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा, फर्जी स्टॉक टिप्स देकर फ्रॉड करने वाली गैंग का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा, फर्जी स्टॉक टिप्स देकर फ्रॉड करने वाली गैंग का भंडाफोड़

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के गैग का पर्दाफ़ाश किया है. इस गैंग के सदस्य वाट्सएप ग्रुप में फर्जी स्टॉक टिप्स देते थे, फिर खाते से सारी रकम उड़ा देते थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह लोगों को झूठे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों कमाई का लालच देकर ठगता था. इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी स्टॉक टिप्स देकर खाते से पैसा उड़ा लिया करते थे.

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 32 बैंक डेबिट कार्ड और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. वहीं इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है.

सोशल मीडिया पर झांसा देकर करते थे ठगी 

दिल्ली पुलिस के मुतबिक यह मामला 1 अक्टूबर 2025 को सामने आया जब गोकलपुरी निवासी रोहित ने पुलिस में शिकायत दी कि उन्हें एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम के तहत करीब 21.77 लाख की चपत लगाई गई है. 

आरोपियों ने खुद को एक नामी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर रोहित को डायरेक्ट मार्केट अकाउंट में निवेश करने के लिए उकसाया. बाद में आरोपियों ने उनके निवेश को फ्रीज कर दिया और धमकी दी कि अगर और पैसा नहीं भेजा गया तो पूरी रकम जब्त कर ली जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने की मामले में अहम कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगो पर शिकंजा कसने के लिए एक टीम का गठन किया. दिल्ली पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए टीम ने पहले दो आरोपियों प्रभात वाजपेयी उर्फ अमांडा और अबास खान को पकड़ा.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में एक और साथी का नाम सामने आया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीसरे आरोपी अर्पित मिश्रा उर्फ प्रोफेसर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी एक ऑनलाइन फ्रॉड वेब सीरीज देखकर इस अपराध से प्रेरित हुए थे. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह देश के कई राज्यों में फैला हुआ है और आगे की जांच जारी है. 

Published at : 04 Nov 2025 10:26 PM (IST)
और पढ़ें
