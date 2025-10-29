नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मंगलवार रात उस समय हड़कम्प मच गया, जब पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. गोली लगने से एक वांटेड बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर बदमाश की गोली लगी, जिससे उसकी जान बच गई.

जानकारी के मुताबिक, स्पेशल स्टाफ की टीम एसीपी ऑप्स की देखरेख में इलाके में रात करीब दो बजे गश्त कर रही थी. इसी दौरान ज़ीरो पुष्ता के पास बिजलीघर के नजदीक पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया. बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. रोकने पर युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया और भागने की कोशिश की.

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

पुलिस ने उसे चेतावनी देकर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने दोबारा गोली चला दी. यह गोली सिपाही परमजीत की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली बदमाश की टांग में लगी और वह गिर पड़ा. पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया.

गिरफ्तार बदमाश की पहचान 21 साल के इमरान उर्फ काला के रूप में हुई है, जो जनता मजदूर कॉलोनी, वेलकम का रहने वाला है. उसके पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. जांच में पता चला कि वह जिस बाइक पर था, वह ज्योति नगर थाने के इलाके से चोरी की गई थी.

कई मुकदमे हैं दर्ज

इमरान उर्फ काला न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज एक मामले में वांछित था और पहले भी वेलकम थाने के एक मामले में शामिल रह चुका है. फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है.

पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 221/132/109(1) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.