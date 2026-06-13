साउथ दिल्ली में एनकाउंटर, गाजियाबाद के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, बुलेटप्रूफ जैकेट से बचे ACP

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के चर्चित अपहरण और हत्या मामले में वांटेड दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया...दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले आरोपी सौरभ उर्फ भोला उर्फ प्रिंस और गोपाल साउथ दिल्ली में मौजूद हैं और पुरानी रंजिश के चलते किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस टीम ने अरविंदो कॉलेज के पास घेराबंदी की. रात करीब 2 बजे पुलिस ने दोनों को मोटरसाइकिल पर आते देखा और रुकने का इशारा किया. आरोप है कि दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. सौरभ ने इटली निर्मित बेरेटा पिस्टल से चार गोलियां चलाईं जबकि गोपाल ने सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल से दो राउंड फायर किए.

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दिल्ली पुलिस ने भी आत्मरक्षा में बदमाशों पर चलाई गोली

दिल्ली पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान एसीपी सतेंद्र मोहन की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी लेकिन जैकेट ने उनकी जान बचा ली. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी के चलते एक अपहरण और हत्या के मामले में वांटेड थे...उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ओंकार नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी..मामले की जांच जारी है.

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