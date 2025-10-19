दिल्ली में त्योहारों पर 'ड्रोन दीदी' की निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली आसमानी सुरक्षा

दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है. दिल्ली पुलिस की इस नई पहल नेत्र नेतृत्व नारी के तहत अब महिला पुलिसकर्मियाँ ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही हैं. इन ड्रोन दीदी ने अब आसमान से नज़र रखनी शुरू कर दी है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में हर हलचल पर कड़ी नजर रखी जा सके.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ड्रोन संचालन की आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है. इसके बाद इन्हें तिलक नगर, राजौरी गार्डन, मोती नगर और कीर्ति नगर जैसे भीड़ वाले बाज़ारों में तैनात किया गया है. ड्रोन की मदद से वे रियल-टाइम निगरानी कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेज रही हैं ताकि मौके पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

दिल्ली पुलिस का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया यह पहल न केवल सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बना रही है बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रही है. पहले जहां ड्रोन निगरानी की जिम्मेदारी केवल पुरुष पुलिसकर्मी निभाते थे, वहीं अब महिलाएं भी इसमें बराबरी से हिस्सा ले रही हैं.

महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह हैं सक्षम

दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह पहल महिला नेतृत्व और तकनीकी दक्षता का अद्भुत उदाहरण है. ड्रोन दीदी न केवल सुरक्षा का अहम हिस्सा बन रही हैं बल्कि यह साबित कर रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं. त्योहारों के बीच नेत्र नेतृत्व नारी पहल ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम दिया है. जहां आकाश में उड़ता हर ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि महिला शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है.