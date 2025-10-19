हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में त्योहारों पर 'ड्रोन दीदी' की निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली आसमानी सुरक्षा

दिल्ली में त्योहारों पर 'ड्रोन दीदी' की निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली आसमानी सुरक्षा

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने 'नेत्र नेतृत्व नारी' पहल के तहत महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है. प्रशिक्षित महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर रही हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)
दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है. दिल्ली पुलिस की इस नई पहल नेत्र नेतृत्व नारी के तहत अब महिला पुलिसकर्मियाँ ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही हैं. इन ड्रोन दीदी ने अब आसमान से नज़र रखनी शुरू कर दी है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में हर हलचल पर कड़ी नजर रखी जा सके.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ड्रोन संचालन की आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है. इसके बाद इन्हें तिलक नगर, राजौरी गार्डन, मोती नगर और कीर्ति नगर जैसे भीड़ वाले बाज़ारों में तैनात किया गया है. ड्रोन की मदद से वे रियल-टाइम निगरानी कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेज रही हैं ताकि मौके पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

दिल्ली पुलिस का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया यह पहल न केवल सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बना रही है बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रही है. पहले जहां ड्रोन निगरानी की जिम्मेदारी केवल पुरुष पुलिसकर्मी निभाते थे, वहीं अब महिलाएं भी इसमें बराबरी से हिस्सा ले रही हैं.

महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह हैं सक्षम

दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह पहल महिला नेतृत्व और तकनीकी दक्षता का अद्भुत उदाहरण है. ड्रोन दीदी न केवल सुरक्षा का अहम हिस्सा बन रही हैं बल्कि यह साबित कर रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं. त्योहारों के बीच नेत्र नेतृत्व नारी पहल ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम दिया है. जहां आकाश में उड़ता हर ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि महिला शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है.

Published at : 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
