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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली सरकार और MCD के खिलाफ गरजे युवा, NSUI, ABVP ने किया प्रदर्शन, हिरासत में छात्र

दिल्ली सरकार और MCD के खिलाफ गरजे युवा, NSUI, ABVP ने किया प्रदर्शन, हिरासत में छात्र

दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद ABVP और NSUI ने प्रदर्शन किया. इस दौरान MCD दफ्तर में तोड़ फोड़ हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली स्थित सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने ABVP के छात्रों को हिरासत में भी लिया.

सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना पर NSUI के प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ ने कहा, यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है. हम यहां मदद करने आए हैं क्योंकि कई PG खाली करा लिए गए हैं और उन स्टूडेंट्स को मेडिकल सुविधा की जरूरत है. हम सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में से थे. हमारा एक साथी भी मलबे के नीचे फंसा हुआ था. जैसे ही हमें जानकारी मिली, हम मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, चाहे छत तोड़नी हो या मलबा हटाना हो. इसके बावजूद, हम तीन स्टूडेंट्स को बचा पाए.

जाखड़ ने कहा कि दो घंटे तक न तो पुलिस आई और न ही प्रशासन, और वहां कोई मेडिकल टीम भी नहीं थी. जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था. हमने जो मंजर देखा, उसे मैं बयां नहीं कर सकता. जिम्मेदारी तय करनी होगी.

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abvp के सदस्य हिरासत में

वहीं इस हादसे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिविक सेंटर स्थित MCD ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. प्रदर्शनकारी MCD कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. 

ABVP के एक मेंबर ने कहा कि 'पुलिस और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए. जब ​​लोग और स्टूडेंट्स मर रहे हैं और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, तो वे जिम्मेदार MCD अधिकारियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं. इसके बजाय, वे यहां विरोध कर रहे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस प्रशासन को इस बात पर शर्म आनी चाहिए. MCD कमिश्नर को यहां मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वह अपने एयर-कंडीशन्ड ऑफिस में बैठे हैं. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. यही हमारी मांग है.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 10:33 PM (IST)
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