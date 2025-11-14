दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर फ्रॉड, राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन जॉब स्कैम चलाने वाले दो आरोपियों को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने दिल्ली के गांधी नगर निवासी आनंद गोयल को फर्जी पार्ट-टाइम जॉब का लालच देकर 49,000 रुपये का चूना लगाया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया जिसमें यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब जैसे आसान ऑनलाइन टास्क करने पर कमाई का झांसा दिया गया. शुरुआती छोटे-छोटे टास्क पूरे करने पर उन्हें कुछ रुपये भी मिले. इसके बाद उन्हें कमिशन बेस्ड टास्क ऑफर किए गए, जिनमें पहले एडवांस पेमेंट करना होता था और बदले में 30 प्रतिशत मुनाफे का वादा किया गया. इसी लालच में उन्होंने 7,000 और 42,000 रुपये दो किस्तों में भेज दिए. बाद में जब ठगों ने 1,20,000 रुपये और मांगे और पीड़ित ने इंकार किया तो उन्होंने संपर्क काट दिया.

दिल्ली पुलिस की मामले में अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस टीम ने धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला. पता चला कि 42,000 रुपये फिनो बैंक के एक खाते में गए हैं जो झुंझुनू निवासी हितेश कुमार के नाम पर है. टीम तुरंत राजस्थान पहुंची और हितेश को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में उसने कबूला कि उसने अपना बैंक खाता अपने साथी नितेश मेहला के कहने पर खोला था और बदले में कमीशन मिलने वाला था. उसके बयान पर पुलिस ने नितेश को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके मोबाइल से कई व्हाट्सऐप चैट बरामद हुए, जिनसे पता चला कि वह साइबर ठगों के लिए कई बैंक खाते उपलब्ध कराता था.

दिल्ली पुलिस की जांच में आरोपियों ने किया खुलासा

आरोपी ग्रामीण युवाओं को आसान कमाई का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. उन्हें बताया जाता था कि खाते सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे. लेकिन असल में ये खाते टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए साइबर ठगों को बेचे जाते थे. जो इन्हें धोखाधड़ी का पैसा घुमाने और छिपाने के लिए इस्तेमाल करते थे. हर ट्रांजैक्शन पर आरोपियों को दो तीन प्रतिशत कमीशन मिलता था.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने इसी तरह और कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है. पुलिस के मुताबिक इस मामले के और गिरफ्तारी हो सकती है.

