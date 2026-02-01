दिल्ली: इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एमडीएमए-एक्स्टसी के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक संगठित ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में एमडीएमए और एक्स्टसी ड्रग्स बरामद हुई हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह युवाओं को निशाना बनाकर सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था.



दरअसल, दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहन गार्डन, उत्तम नगर इलाके में एमडीएमए की सप्लाई की जा रही है. इसी इनपुट के आधार पर इंस्पेक्टर लिछमन के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और इलाके में जाल बिछाया गया. रात करीब 11:50 बजे एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया. जिसने अपनी पहचान प्रीशियस उर्फ प्रॉमिस निवासी लागोस, नाइजीरिया के रूप में बताई. तलाशी के दौरान उसके पास से 270 ग्राम एमडीएमए और 40 एक्स्टसी गोलियां बरामद की गईं.

आरोपी फर्जी मोबाइल का इस्तेमाल कर चैट करता था डिलीट

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था और चैट डिलीट कर देता था, ताकि पुलिस से बच सके. मामले की जांच आगे बढ़ी तो एक और आरोपी ज्योफ्री बोटेंग उर्फ माइक को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से 72 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई.

दिल्ली-एनसीआर करते थे ड्रग्स की सप्लाई

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मिलकर दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से रह रहे थे. आरोपी एमडीएमए 2,000 रुपये प्रति ग्राम में खरीदकर 2,500 रुपये प्रति ग्राम में बेचते थे. ज्योफ्री बोटेंग पहले भी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं.