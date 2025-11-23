दिल्ली पुलिस ने किया अवैध गैस रिफिलिंग गैंग का पर्दाफाश, 563 सिलेंडर जब्त, 5 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंडका इलाके में चल रहे एक बड़े अवैध LPG सिलेंडर रिफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है. यह पूरा धंधा स्वर्ण पार्क मंगल बजार के एक रिहायशी इलाके में चल रहा था. जहां घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर उन्हें कमर्शियल सिलेंडरों में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था.

इतना खतरनाक काम बिना किसी सुरक्षा उपाय के किया जा रहा था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान रोज खतरे में पड़ रही थी. पुलिस द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग गैंग का भंडाफोड़ कर 563 सिलेंडर बरामद किए गए हैं. इस मामले में 5 आरोपियों को दबोचा गया.

छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने जब्त किया सामान

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. हालात की गंभीरता को देखते हुए खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया. पुलिस टीम ने साई लॉजिस्टिक्स नाम की जगह पर छापा मारा. यह बाहर से सामान्य गोदाम दिखता था, लेकिन अंदर बेहद खतरनाक तरीके से गैस सिलेंडरों का गैरकानूनी स्टॉक भरा हुआ था.

दिल्ली पुलिस ने छापे में कुल 563 LPG सिलेंडर,15 इलेक्ट्रॉनिक गैस भरने की मशीनें, 372 सिलेंडर सील, और कई वजन करने की मशीनें बरामद कीं. साथ ही एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिनका इस्तेमाल सप्लाई में होता था.

दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मौके से पांच लोग पकड़े रामनिवास (मैनेजर), अवनीश, मनोज कुमार, अर्जुन और शाहरुख खान. पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इस पूरे अवैध काम का असली मालिक विनोद कुमार है जो पीरा गढ़ी कैम्प का रहने वाला है.

पुलिस ने सभी के खिलाफ BNS की धारा 287/288/61(2)/3(5) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मास्टर माइंड विनोद कुमार की गिरफ्तारी और उसके सप्लाई नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस गिरफ्तार लोगो से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि इन लोगो का दिल्ली में सप्लाई कहा होता था.