दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन, UP से फर्जी नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय नकली नोट छापने और चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह के तीन मुख्य सदस्य राकेश अरोड़ा, रवि अरोड़ा और विवेक कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उनके पास से 3 लाख 24 हजार रुपये के नकली नोट, अधछपे नोटों की शीटें, प्रिंटर, केमिकल और अन्य सामान बरामद किया है.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम को यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली और यूपी में नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले दिल्ली के विजय नगर इलाके से राकेश अरोड़ा को पकड़ा, जिसके पास से एक लाख के नकली 500 के नोट मिले.

पूछताछ में उसने खुलासा किया कि यह नोट उसे यूपी के शाहजहांपुर निवासी विवेक मौर्य ने अपने भाई रवि अरोड़ा के जरिए भेजे थे. इसके बाद टीम शाहजहांपुर पहुंची और रवि अरोड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया. उसके पास से 17,500 के नकली नोट और कुछ दस्तावेज बरामद हुए.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की अहम पूछताछ में अरोपी रवि ने बताया कि विवेक मौर्य ही इस पूरे गिरोह का सरगना है और वह नकली नोट खुद प्रिंट करता है. पुलिस ने छापेमारी कर विवेक को शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके से पकड़ा. उसके कमरे से नकली नोट छापने की पूरी मशीनरी, कंप्यूटर, 122 अधछपी शीटें, केमिकल और पैन कार्ड व पासबुक जैसे दस्तावेज मिले.

तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं. पुलिस के मुतबिक यह गिरोह दिल्ली, बरेली और शाहजहांपुर में नकली नोट फैलाने की तैयारी में था. नोट फैलाने से पहले ही टीम ने राजफाश करते हुए इस साजिश को नाकाम कर दिया.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि उनके इस सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल है. पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है.