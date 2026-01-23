दिल्ली: मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, बड़ी वारदात को देना था अंजाम

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गणतंत्र दिवस से ठीक पहले एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी विक्की उर्फ मोगली और उसका साथी चंदर भान शामिल है. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिल्ली आए थे.

रोहतक का वांछित अपराधी है विक्की उर्फ मोगली

मुख्य आरोपी विक्की उर्फ मोगली हरियाणा के रोहतक में दर्ज कई सनसनीखेज हत्या मामलों में वांछित था. उस पर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विक्की लंबे समय से हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम कर रहा था और गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करता था.

दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी को क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि हिमांशु भाऊ गैंग के सक्रिय सदस्य गणतंत्र दिवस से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई.

22 और 23 जनवरी की दरम्यानी रात करीब 1 बजे बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में यूईआर-2 फ्लाईओवर के पास एक सफेद आई-20 कार को रोकने की कोशिश की गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. विक्की द्वारा चलाई गई गोली हेड कांस्टेबल संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ आरोपी

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विक्की के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया. घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चंदर भान को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

तलाशी के दौरान विक्की के पास से 32 बोर की पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि चंदर भान के पास से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले. वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है.

गैंग नेटवर्क को लगा बड़ा झटका

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विक्की पर हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और पोक्सो जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से दिल्ली और हरियाणा में सक्रिय गैंग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. मामले की जांच अभी जारी है.