दिल्ली: लग्जरी फ्लैट के नाम पर 12 करोड़ की जालसाजी, क्राइम ब्रांच ने गैंग का किया पर्दाफाश

दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक बड़े और संगठित प्रॉपर्टी फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि ठगों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके DLF कैमेलियास में मौजूद ही न होने वाली प्रॉपर्टी को बैंक नीलामी की बताकर बेच दिया और एक महिला से 12.04 करोड़ ठग लिए.

इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड मोहित गोगिया समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राम सिंह उर्फ बाबाजी समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

ऐसे देते थे ठगी की वारदात को अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को बैंक नीलामी से लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने वाला बताया. उन्होंने SBI के नाम से फर्जी नीलामी दस्तावेज, सेल सर्टिफिकेट और लेटर दिखाकर पीड़िता को भरोसे में लिया. कहा गया कि DLF कैमेलियास का एक महंगा फ्लैट पहले ही उनकी फर्म ने खरीद लिया है और तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है.

झांसे में आकर पीड़िता ने अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच RTGS और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 12.04 करोड़ ट्रांसफर कर दिए. बाद में बैंक से जांच में सामने आया कि दिखाए गए सारे कागजात पूरी तरह फर्जी थे.

देशभर में फैला है ठगी का यह बड़ा नेटवर्क

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में इसी तरह की ठगी कर चुका है. कुल ठगी का आंकड़ा 200 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है. आरोपी अलग-अलग लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसे घुमाते थे ताकि रकम का असली स्रोत छिपा रहे.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहित गोगिया को 22 नवंबर 2025 को उत्तराखंड में ऋषिकेश-देहरादून रोड पर डोईवाला के पास दबोच लिया. पूछताछ में उसने पूरे गैंग और अपने साथियों के नाम उगले.

इसके बाद चार और आरोपी गिरफ्तार किए गए विशाल मल्होत्रा ने अपने बैंक खाते से ठगी की रकम घुमाने और कमीशन लेने का आरोप सचिन गुलाटी ने खाते उपलब्ध कराकर रकम निकालने-घुमाने में मदद अभिनव पाठक ने पीड़िता को मुख्य आरोपी से मिलवाया और डील में मदद की भरत चाबड़ा ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में शामिल लग्जरी कारें और खाते फ्रीज.

पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई दो लग्जरी कारें बरामद की हैं, जो फरार आरोपी राम सिंह के इस्तेमाल में थीं. साथ ही कई बैंक खातों पर लियन लगाया गया है और अन्य संदिग्ध खातों की जांच जारी है.

आदतन ठग निकला मास्टरमाइंड

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहित गोगिया के खिलाफ पहले से ही 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल है. वह लंबे समय से फर्जी नीलामी और मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोगों को ठगता रहा है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम की रिकवरी और अन्य पीड़ितों की पहचान के लिए छापेमारी और जांच जारी है.