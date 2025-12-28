हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: लग्जरी फ्लैट के नाम पर 12 करोड़ की जालसाजी, क्राइम ब्रांच ने गैंग का किया पर्दाफाश

दिल्ली: लग्जरी फ्लैट के नाम पर 12 करोड़ की जालसाजी, क्राइम ब्रांच ने गैंग का किया पर्दाफाश

Delhi News: दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहित गोगिया के खिलाफ पहले से ही 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Dec 2025 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक बड़े और संगठित प्रॉपर्टी फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि ठगों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके DLF कैमेलियास में मौजूद ही न होने वाली प्रॉपर्टी को बैंक नीलामी की बताकर बेच दिया और एक महिला से 12.04 करोड़ ठग लिए. 

इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड मोहित गोगिया समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राम सिंह उर्फ बाबाजी समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

ऐसे देते थे ठगी की वारदात को अंजाम 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को बैंक नीलामी से लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने वाला बताया. उन्होंने SBI के नाम से फर्जी नीलामी दस्तावेज, सेल सर्टिफिकेट और लेटर दिखाकर पीड़िता को भरोसे में लिया. कहा गया कि DLF कैमेलियास का एक महंगा फ्लैट पहले ही उनकी फर्म ने खरीद लिया है और तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है. 

झांसे में आकर पीड़िता ने अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच RTGS और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 12.04 करोड़ ट्रांसफर कर दिए. बाद में बैंक से जांच में सामने आया कि दिखाए गए सारे कागजात पूरी तरह फर्जी थे.

देशभर में फैला है ठगी का यह बड़ा नेटवर्क

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में इसी तरह की ठगी कर चुका है. कुल ठगी का आंकड़ा 200 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है. आरोपी अलग-अलग लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसे घुमाते थे ताकि रकम का असली स्रोत छिपा रहे.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहित गोगिया को 22 नवंबर 2025 को उत्तराखंड में ऋषिकेश-देहरादून रोड पर डोईवाला के पास दबोच लिया. पूछताछ में उसने पूरे गैंग और अपने साथियों के नाम उगले. 

इसके बाद चार और आरोपी गिरफ्तार किए गए विशाल मल्होत्रा ने अपने बैंक खाते से ठगी की रकम घुमाने और कमीशन लेने का आरोप सचिन गुलाटी ने खाते उपलब्ध कराकर रकम निकालने-घुमाने में मदद अभिनव पाठक ने पीड़िता को मुख्य आरोपी से मिलवाया और डील में मदद की भरत चाबड़ा ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में शामिल लग्जरी कारें और खाते फ्रीज.

पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई दो लग्जरी कारें बरामद की हैं, जो फरार आरोपी राम सिंह के इस्तेमाल में थीं. साथ ही कई बैंक खातों पर लियन लगाया गया है और अन्य संदिग्ध खातों की जांच जारी है.

आदतन ठग निकला मास्टरमाइंड

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहित गोगिया के खिलाफ पहले से ही 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल है. वह लंबे समय से फर्जी नीलामी और मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोगों को ठगता रहा है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम की रिकवरी और अन्य पीड़ितों की पहचान के लिए छापेमारी और जांच जारी है.

Published at : 28 Dec 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ओपी राजभर ने दी नसीहत
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ओपी राजभर ने दी नसीहत
टेलीविजन
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
इंडिया
दिग्विजय सिंह ने की RSS की तारीफ तो भड़के कांग्रेस सांसद, कर दी अल-कायदा से तुलना; जानें क्या कहा?
दिग्विजय सिंह ने की RSS की तारीफ तो भड़के कांग्रेस MP, कर दी अल-कायदा से तुलना; जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सलमान की स्टार पावर ने बनाई नई रणनीति, बैटल ऑफ गलवान’ के चलते आदित्य चोपड़ा ने ‘अल्फा’ की रिलीज बदल दी (28.12.2025)
Naagin 7: Hype vs Reality!🐍Naagin 7 के पहला एपिसोड का जादू दर्शको पर रहा बरकरार या Flop? #sbs
Top News Fatafat: आज की बड़ी खबरें, फटाफट | UP | Crime News| Madhya pradesh | ABP news
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijaya Singh के पक्ष में JDU की एंट्री, Congress को दी सीख! | JDU | CWC Meeting | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ओपी राजभर ने दी नसीहत
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ओपी राजभर ने दी नसीहत
टेलीविजन
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
इंडिया
दिग्विजय सिंह ने की RSS की तारीफ तो भड़के कांग्रेस सांसद, कर दी अल-कायदा से तुलना; जानें क्या कहा?
दिग्विजय सिंह ने की RSS की तारीफ तो भड़के कांग्रेस MP, कर दी अल-कायदा से तुलना; जानें क्या कहा?
क्रिकेट
तू छक्कों से ही शतक लगा देगा..., Abhishek Sharma ने 45 छक्कों से मचाई तबाही; कोच भी रह गया हैरान
तू छक्कों से ही शतक लगा देगा..., अभिषेक शर्मा ने 45 छक्कों से मचाई तबाही; कोच भी रह गया हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget