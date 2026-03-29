हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार

दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: आरोपियों के तार दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका है. इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स  ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक संगठित ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 4.5 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद की हैं. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक किशोर को भी पकड़ा गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 मार्च को टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली इलाके में बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप पहुंचने वाली है. सूचना के आधार पर  टीम ने शिव विहार तिराहा, जोहरीपुर रोड पर जाल बिछाया. इसी दौरान एक बाइक पर जा रहे युवक को एक किशोर के साथ रोका गया.

तलाशी लेने पर पुलिस को 11,900 अल्प्राजोलम की गोलियां करीब 1.912 किलोग्राम और 825 ट्रामाडोल टैबलेट करीब 0.491 किलोग्राम मिलीं. आरोपी की पहचान नितिन पाठक के रूप में हुई. पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली.

पूछताछ के बाद फिर की कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस को पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के भोपुरा स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा. वहां से 2,250 ट्रामाडोल कैप्सूल करीब 1.218 किलोग्राम बरामद हुए और मेडिकल स्टोर मालिक प्रेम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. 

इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 21 मार्च को लक्ष्मी नगर निवासी शालू कुमार  को गिरफ्तार किया. उसके घर की तलाशी में 11,955अल्प्राजोलम टैबलेट (करीब 1.627 किलोग्राम) बरामद हुईं. पुलिस ने 23 मार्च को इस गिरोह से जुड़े एक और आरोपी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की मामले में जांच जारी 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुल अल्प्राजोलम बरामद 3.539 किलोग्राम लगभग 3.5 करोड़ कुल ट्रामाडोल बरामद 1.709 किलोग्राम लगभग 1 करोड़ जांच में सामने आया है कि यह गिरोह प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं को अवैध तरीके से सप्लाई कर भारी मुनाफा कमा रहा था. आरोपियों के तार दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका है. इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

Published at : 29 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान
दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ती सब्जियां तो किसानों पर भारी मार, प्याज-टमाटर के दाम गिरे, अन्नदाता परेशान
दिल्ली में सस्ती सब्जियां तो किसानों पर भारी मार, प्याज-टमाटर के दाम गिरे, अन्नदाता परेशान
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली: मां के अवैध संबंध का शक और बेटे का खूनी खेल! युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली: मां के अवैध संबंध का शक और बेटे का खूनी खेल! युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात
होर्मुज स्ट्रेट का बदलेगा नाम? ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने मजाक-मजाक में कह दी ये बड़ी बात
बिहार
Bihar Board Result: बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
बॉलीवुड
Aneet Padda की ‘शक्ति शालिनी’ में विनीत कुमार सिंह की एंट्री? विलेन बन मचाएंगे धमाल!
Aneet Padda की ‘शक्ति शालिनी’ में विनीत कुमार सिंह की एंट्री? विलेन बन मचाएंगे धमाल!
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
West Bengal Election 2026: 'BJP लोगों को मछली, मांस और अंडा...' पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला
'BJP लोगों को मछली, मांस और...' बंगाल की रैली में ममता का पलटवार, केंद्र को लेकर क्या कहा?
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget