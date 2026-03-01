दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फायरिंग के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्ण उर्फ किन्नी के रूप में हुई है, जो जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार छिपकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को 28 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी शाह आलम बांध रोड, जहांगीरपुरी के पास देखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी की और पहचान होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया.

24 जनवरी को आरोपी ने दो युवकों पर किया था जानलेवा हमला

पुलिस जांच के मुताबिक 24 जनवरी 2026 को आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुरानी दुश्मनी के चलते अनमोल और सलमान नाम के दो युवकों पर फायरिंग की थी. हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी लेकिन इलाके में दहशत फैल गई थी. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था.

आरोपी पहले भी फायरिंग के एक मामले में जा चुका है जेल

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी जहांगीरपुरी इलाके में फायरिंग के एक अन्य मामले में शामिल रह चुका है और उस केस में जेल भी जा चुका है. महेंद्र पार्क थाने में दर्ज फायरिंग केस में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.