दिल्ली: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 32 लाख के ड्रग्स की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़े नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस को आरोपी के पास से 54 हजार ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स बरामद की गई हैं जिनकी कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नशे के कारोबार करने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल क्राइम ब्रांच की ओर से आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी

दिल्ली पुलिस को मंगलवार (7 अक्टूबर) को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक शख्स बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करने वाला है. इस जानकारी पर पुलिस ने मदनपुर खादर एक्सटेंशन में मेहक अपार्टमेंट, नूरानी मस्जिद के पास जाल बिछाया. शाम करीब साढ़े 6 बजे मोहम्मद अबिद नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा. तलाशी लेने पर उसके पास से एक बड़े कार्टन में छिपी 54 हजार टैबलेट्स बरामद हुईं.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा

दिल्ली पुलिस पुलिस के मुताबिक जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने ड्रग्स सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया. पूछताछ में उसने अपने साले मोहम्मद जावेद खान का नाम बताया जो इस धंधे में उसका साथी है. पुलिस ने कई जगह छापेमारी की लेकिन जावेद अब तक फरार है.

पुलिस को अबिद के मोबाइल से ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जावेद ने व्हाट्सएप पर इन गोलियों की तस्वीरें भेजी थीं. पुलिस ने पूरे माल का नमूना अदालत में पेश कर दिया है. दिल्ली पुलिस इस मामले में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब इस मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर नशे के सिंडिकेट में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है.