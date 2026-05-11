दिल्ली: राशिद केबलवाला- हाशिम बाबा गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार, दुबई से चल रहा था नेटवर्क

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा गैंग के 6 खतरनाक शार्पशूटरों और गुर्गों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में अपने विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या की तैयारी कर रहे थे.

अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राजधानी में बड़ा गैंगवार हो सकता था. गिरफ्तार बदमाशों के पास से 10 अवैध हथियार और 81 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. इनमें 9 आधुनिक पिस्टल, इटली मेड बेरिटा पिस्टल और एक राइफल/डोगा शामिल है. हथियारों का जखीरा देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए.

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पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा गैंग के कई बदमाश करोल बाग के एक क्लब में जुटे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं. सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात क्लब के बाहर जाल बिछा दिया.

वहीं सुबह करीब चार बजे जैसे ही चार बदमाश क्लब से बाहर निकले पुलिस ने उन्हें घेरकर दबोच लिया. उनकी कार की तलाशी लेने पर चार अत्याधुनिक पिस्टल और दर्जनों कारतूस बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर गैंग के दो और सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.

शूटर द्वारा दिल्ली एनसीआर में गैंगवार की थी तैयारी

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली और एनसीआर में रंगदारी, फायरिंग और गैंगवार की घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में थे. जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के सदस्य दुबई में बैठे फरार गैंगस्टर राशिद केबलवाला के सीधे संपर्क में थे.

आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए उससे निर्देश लेते थे. राशिद केबलवाला पर दिल्ली में कई हत्या, रंगदारी और गैंगवार के मामलों में आरोप है. वहीं उसका करीबी गैंगस्टर हाशिम बाबा फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है लेकिन जेल से ही नेटवर्क ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं.

स्थानीय युवकों को देते थे पैसे का लालच

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी स्थानीय युवकों को गैंग में शामिल करने के लिए उन्हें अवैध हथियार और पैसों का लालच देते थे. गैंग क्लब, कारोबारी और सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी भी वसूल रहा था. गिरफ्तार आरोपियों में कई ऐसे हैं जो पहले हत्या, हत्या की कोशिश, दंगे और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि गैंग के तार अंतरराज्यीय हथियार सप्लायरों और विदेश में बैठे अपराधियों से जुड़े हो सकते हैं. क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि दिल्ली में गैंग को हथियार कौन सप्लाई कर रहा था और इनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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