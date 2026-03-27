रवि भारद्वाज हत्याकांड का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में तिल्लू गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बवाना इलाके में हुए बहुचर्चित रवि भारद्वाज हत्याकांड का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने रोहिणी सेक्टर-28 इलाके में हुई एक मुठभेड़ (Encounter) के बाद कुख्यात 'तिल्लू गैंग' (Tillu Gang) से जुड़े तीन शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है. यह 'ब्लाइंड मर्डर' दिल्ली-एनसीआर में चल रही पुरानी गैंगवार का नतीजा निकला है.

क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल शूटर रोहिणी इलाके में आने वाले हैं. जब पुलिस टीम ने स्कूटी सवार बदमाशों की घेराबंदी की, तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया.

गिरफ्तारी और बरामदगी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चेतन्य (निवासी हरेवली, दिल्ली), कुनाल उर्फ शंटी (निवासी झज्जर, हरियाणा) और एक नाबालिग के रूप में हुई है. इनके पास से 2 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी बरामद की गई है.

19 मार्च को गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या

गौरतलब है कि 19 मार्च 2026 को बवाना के हरेवली गांव में रवि भारद्वाज की सरेआम गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस ताबड़तोड़ फायरिंग में तीन अन्य लोग भी घायल हुए थे, जिससे पूरे इलाके में भारी दहशत फैल गई थी. घटना के बाद से ही पुलिस हत्यारों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी.

मुखबिर निकला चेतन्य

पुलिस की तकनीकी जांच और मोबाइल डेटा खंगालने पर चेतन्य की भूमिका संदिग्ध पाई गई. सख्ती से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. चेतन्य ने कबूला कि वह तिल्लू गैंग से जुड़े दीपक पाकसमा और हिम्मत उर्फ चीकू के गुर्गों के सीधे संपर्क में था. उसी ने हमलावरों को रवि भारद्वाज की दिनचर्या और घर की सटीक जानकारी (रेकी) दी थी. घटना वाले दिन पांच हथियारबंद बदमाश दो बाइकों पर आए और रवि पर गोलियां बरसा दीं. चेतन्य ने हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल से सारे सबूत डिलीट कर दिए थे.

पुलिस जांच में साफ हुआ है कि यह हत्या दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से गोगी गैंग और तिल्लू गैंग (Gogi vs Tillu Gang) के बीच चल रही खूनी गैंगवार का ही नतीजा है. पुलिस अब इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.