दिल्ली पुलिस D4C का फर्जी बम धमकी वाले ईमेल पर शिकंजा, बनेगा अलग सेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली पुलिस फर्जी बम धमकी ईमेल पर कसेगी शिकंजा

D4C सेल VPN, स्पूफ ईमेल भेजने वालों को पहचानेगा

D4C महिलाओं-बच्चों के ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम करेगा

दिल्ली पुलिस द्वारा अब फर्जी बम धमकी वाले ईमेल पर शिकंजा कसा जा रहा है. दिल्ली पुलिस D4C में स्पेशल यूनिट तैयार की जाएगी. बम धमकी वाले ईमेल की जांच के लिए अलग सेल बनाई जाएगी. दिल्ली पुलिस के दिल्ली साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Delhi Cyber Crime Coordination Centre D4C) में Hoax Bomb E-mail Investigation Cell होगा.

यह सेल स्कूलों समेत अन्य जगहों पर मिलने वाले फर्जी बम धमकी वाले ईमेल की जांच करेगा. वहीं VPN, अनॉनिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, स्पूफ्ड और अनजान ईमेल से जुड़े मामलों की भी जांच होगी. साथ ही धमकी भेजने वाले की टेक्निकल पहचान (Technical Attribution) पर फोकस रहेगा.

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डिजिटल सबूत जुटाने के लिए किया जाएगा ये काम

डिजिटल सबूत जुटाने और टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स से समन्वय किया जाएगा. महिलाओं और बच्चों के ऑनलाइन अपराधों के लिए भी विंग तैयार किया जाएगा. इसके लिए D4C में Online Crimes Against Women and Children (OCWC) विंग बनाया जाएगा.

इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम, जांच और कार्रवाई पर फोकस रहेगा. इसके अलावा ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी कर संगठित ऑनलाइन यौन शोषण नेटवर्क और बार-बार अपराध करने वालों की पहचान की जाएगी. वहीं साइबर हॉटस्पॉट और ऑनलाइन अपराध के पैटर्न पर भी नजर रखी जाएगी.

पुलिस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ होगा समन्वय

I4C, SPUWAC, जिला साइबर पुलिस स्टेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय होगा. इसमें आपत्तिजनक कंटेंट हटाने, डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और कार्रवाई के लिए विशेष व्यवस्था होगी. OCWC विंग में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, OSINT, कंटेंट टेकडाउन और पीड़ित सहायता के लिए विशेष यूनिट होंगी.

अनजान बम धमकी वाले ईमेल और महिलाओं-बच्चों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों पर दिल्ली पुलिस की निगरानी और कार्रवाई होगी. फिलहाल दिल्ली पुलिस का यह कदम एक हद तक कारगर साबित होगा. नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ठोस कदम उठा रही है.

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