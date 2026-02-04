दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, किनारी बाजार में चोरी करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक के व्यस्त किनारी बाजार में हुई एक बड़ी चोरी की गुत्थी को महज 72 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने मध्य प्रदेश से आकर दिल्ली में वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर महिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिला चोरों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से चोरी किए गए सोने और हीरे के सभी कीमती आभूषण बरामद कर लिए गए हैं.

घटना 28 जनवरी 2026 की है. दिल्ली हाईकोर्ट की एक महिला अधिवक्ता अपने सोने-हीरे के हार और झुमकों की मरम्मत कराने किनारी बाजार आई थीं. काम पूरा होने के बाद जब वह बाजार से बाहर निकल रही थीं, तभी शातिर महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर उनके बैग से गहने पार कर दिए. पीड़िता ने तुरंत ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद थाना कोतवाली पुलिस हरकत में आई.

CCTV और 'ऑटो' के सुराग से पकड़ी गईं आरोपी

जांच के लिए पुलिस ने बाजार और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में दो संदिग्ध महिलाएं पीड़िता के बैग से ज्वेलरी निकालते हुए साफ नजर आईं. पुलिस ने पीछा किया तो पता चला कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये महिलाएं बार-बार ऑटो रिक्शा बदल रही थीं. तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पर पुलिस मयूर विहार के चिल्ला गांव पहुंची, जहां ये किराए पर रह रही थीं.

मध्य प्रदेश से जुड़ा है गिरोह का तार

पुलिस ने छापेमारी कर प्रीति, अनमोल और सन्नो नाम की तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से हीरे के हार के 28 पत्थर और सोने के झुमके बरामद हुए. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ:

ये तीनों महिलाएं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक ही गांव की रहने वाली हैं. पिछले 10-12 वर्षों से ये दिल्ली आकर भीड़भाड़ वाले बाजारों में चोरी और जेबकतरी कर रही थीं. वारदात के बाद ये कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौट जाती थीं ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें.

पुलिस अब इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. व्यापारियों और ग्राहकों ने दिल्ली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है.