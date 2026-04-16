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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का जुए के किंगपिन जीतू पर शिकंजा, 5 करोड़ की अवैध संपत्ति को किया जब्त

दिल्ली पुलिस का जुए के किंगपिन जीतू पर शिकंजा, 5 करोड़ की अवैध संपत्ति को किया जब्त

Delhi Police Crackdown on Gambling Kingpin: एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) टीम ने जांच के दौरान पाया कि जीतू एक संगठित गिरोह चलाता था और अवैध जुए और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से मोटी कमाई करता था. 

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 16 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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  • दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की.
  • बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू जुआं, अन्य गैरकानूनी धंधों में लिप्त.
  • पत्नी ज्योति ने अवैध कमाई को वैध दिखाने में मदद की.
  • जीतू पर हत्या, जुआं समेत 15 गंभीर मामले दर्ज हैं.

दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत 5 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ती को जब्त किया है. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार (15 अप्रैल) को यह जानकारी दी. पुलिस ने अपनी कार्रवाई में उत्तर-पश्चिम दिल्ली के एक कुख्यात अपराधी की अवैध रूप से अर्जित लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. 

यह अवैध संपत्ती कुख्यात बदमाश जितेन्द्र उर्फ जीतू की है. आरोपी को थाना भारत नगर द्वारा पहले ही बैड कैरेक्टर घोषित किया जा चुका था और वह लंबे समय से जुए के अवैध धंधे से जुड़ा हुआ था. पुलिस के मुताबिक  एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) टीम ने जांच के दौरान पाया कि जीतू एक संगठित गिरोह चलाता था और अवैध जुए और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से मोटी कमाई करता था. 

रोहिणी कोर्ट ने कुख्यात बदमाश के खिलाफ दिया आदेश 

अवैध तरीके से कमाए गए काले धन से जीतू ने कई प्रॉपर्टी और महंगी गाड़ियां खरीदी थीं. कार्रवाई के दौरान उसकी 10 अचल संपत्ती, दो लग्जरी गाड़ियां टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार साथ ही कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया.  इस पूरे मामले में कुख्यात बदमाश जितेन्द्र की पत्नी ज्योति की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि ज्योति ने अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए अपने नाम पर संपत्तियां खरीदीं  जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आवेदन दिया. इसके बाद रोहिणी कोर्ट ने संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया. कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना अनुमति के इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती.

कुख्यात बदमाश जीतू पर मर्डर,आर्म्स एक्ट समेत कई मामले भी दर्ज है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जीतू के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जुए से जुड़े करीब 15 गंभीर मामले दर्ज हैं. उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे जनवरी 2026 में दिल्ली से बाहर भी कर दिया था. 

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Published at : 16 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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