दिल्ली पुलिस ने नकली ENO-कॉफी बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नकली उत्पाद से सेहत को खतरा, उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे नकली ENO सैशे और नकली नेसकैफे कॉफी बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. ये लोग नकली उत्पाद का बनाकर बाजार में सफ्लाई करके लाखों कमा रहे थे. इनके पास से पुलिस ने करीब 1 लाख नकली ENO सैशे और 50 हजार नकली नेसकैफे कॉफी सैशे जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

नकली ENO सैशे और नकली नेसकैफे कॉफी बनाने वाली यह दोनों अवैध यूनिट दिल्ली के मधु विहार इलाके में पकड़ी गई हैं. यहां किराए के दो फ्लैट्स को फैक्ट्री जैसा तैयार किया गया था, जहां बड़े पैमाने पर नकली ENO पाउडर और फर्जी नेसकैफे कॉफी तैयार कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी. पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 20 लाख का माल जब्त किया गया है.

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कैसे सप्लाई करते थे नकली माल?

इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने मौके से 3 पैकिंग मशीनें, करीब 1 लाख तैयार ENO सैशे, करीब 50 हजार नकली कॉफी सैशे, 500 किलो कॉफी पाउडर, एसिड से भरे ड्रम, पैकिंग रोल, स्टिकर, कार्टन और अन्य सामान बरामद किया. इस अवैध फैक्ट्री में नकली ENO और नेसकैफे कॉफी पर असली ब्रांड के स्टीकर और टैग लगाया जाता था ताकि लोगों को प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा हो और फिर इसका बाजार में सप्लाई किया जाता था.

ये दोनों ब्रांड काफी मशहूर और विश्वसनीय हैं और दिल्ली में इनकी काफी मांग हैं. ऐसे में इन फर्जी उत्पादों से न केवल लोगों को ठगा जा रहा था, बल्कि उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था. गौर हो कि इन फर्जी उत्पादों का नियमित रूप से सेवन करने गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं. अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने, पैकेजिंग को ध्यान से जांचने और केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदने का आग्रह किया है.

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