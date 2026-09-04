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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनिशु आजाद के पिता से मारपीट का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

निशु आजाद के पिता से मारपीट का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर 23 जून को हुए हमले के मामले में राजनीतिक दखल के आरोपों को खारिज कर दिया है. पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 04 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट पर पुलिस का बयान सामने आया है. इस मारपीट में निशु आजाद नाम की छात्रा के पिता संजय कुमार गंभीर रुप से घायल हो गए थे. स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, जबकि उसपर आईपीसी की धारा 307 लगनी चाहिए थी. इसके सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद ये दावे किये जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस हिंसा करने वालों को बचा रही है.

अब पुलिस ने बयान जारी कर गुरुवार (3 सितंबर) को साफ किया है कि इस मामले में कानून के तहत के कार्रवाई हुई है. इसके साथ ही उस दावे को भी गलत बताया जिसमें कहा जा रहा था कि संजय के सिर की हड्डी में दरार आई है. पुलिस ने साफ किया कि संजय कुमार को जो चोट लगी थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में सिर की हड्डी में दरार या किसी गंभीर चोट की पुष्टी नहीं हुई है. 

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पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के तहत कार्रवाई करने की बात से इंकार किया है. पुलिस के मुताबिक संजय कुमार गाजियाबाद के रहने वाले है और झड़प के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में पहने कड़े से उनके सिर में चोट लगी थी. इसके बाद संजय कुमार को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टरों ने जांच के बाद चोट को साधारण प्रकृति का बताया था. पुलिस ने साफ किया कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट किसी हथियार से लगने की बात नहीं है, बल्कि कड़े से चोट लगने की बात सामने आई है. ऐसे में सिर की हड्डी में दरार होने का दावा तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है. 

पुलिस का दावा कानून के तहत लिया एक्शन

पुलिस के मुताबिक संजय कुमार की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था. जांच के दौरान सूरज कुमार (24) और स्वतंत्र भारद्वाज (21) को कानून के मुताबिक नोटिस देकर पूछताछ की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है और जांच पूरी होने के बाद सक्षम अदालत में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

पुलिस ने मामले में किसी तरह के दबाव, प्रभाव या हस्तक्षेप के आरोपों को भी पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है. पुलिस के मुताबिक पूरी कार्रवाई कानून और तय प्रक्रिया के अनुसार की गई है.

स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट के बाद मामला गरमाया

दरअसल, स्वतंत्र भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति के पॉडकास्ट का क्लिप वायरल हुआ है. इस क्लिप में भारद्वाज ने दावा किया है कि उसने निशु के पिता का सर फोड़ा था, जिसके बाद उसपर हत्या के प्रयास का मामला बनता था और उसपर 307 धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, उसने आगे ये भी दावा किया कि दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के एक फोन के बाद उसे छोड़ दिया गया. उसने चिराग पासवान और यहां तक कि पीएम मोदी को भी अपना भाई बताया. ये वीडियो निशु आजाद ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके बाद CJP ने दावा किया कि पुलिस ने  हत्या के प्रयास (आईपीसी की धारा 307) का मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया था. CJP का आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक हिंसक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रही है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 04 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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