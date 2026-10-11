'अभिजीत, सौरव और आशुतोष को इसलिए डिटेन किया क्योंकि...', प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस की PC

जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर CJP के अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया था. इस बीच उनकी दादी के निधन की खबर आई. सीजेपी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि दीपके को दादी के निधन की सूचना नहीं दी गई. वहीं पुलिस पर डिटेन करने के भी आरोप लगाए.

इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. डीसीपी, PRO नेहा यादव ने हिरासत में लेने की वजह बताते हुए कहा, "अभिजीत, सौरभ और आशुतोष को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी."

डीसीपी ने बताया, " पूर्व में दिए गए अंडरटेकिंग को फॉलो नहीं किया. पिछली बार हिंसा आगजनी पथराव किया गया. जब इन्हें परमिशन दी गई थी उसके बावजूद ये सब हुआ था. इसलिए इस बार कानून व्यवस्था की वजह से परमिशन नही दी गई. नई दिल्ली में प्रोटेस्ट की वजह से धारा 163bnss लगाई गई."

अभिजीत दीपके की दादी के निधन पर भी दी सफाई

इस दौरान पुलिस ने दीपके की दादी के निधन पर सफाई दी. डीसीपी, PRO नेहा यादव का कहना है कि दीपके को उनकी दादी की मृत्यु की खबर दी गई थी. जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास अभिजीत की दादी के निधन की खबर पहुंची उनसे संपर्क साधा गया. फ्लाइट, कॉल उन्हें जो जरूरत हो उन्हें बताने की कोशिश की गई.

नेहा यादव ने आगे कहा कि उनसे दोबारा मदद के लिए पूछा गया. सीजेपी की पीसी में इस तथ्य को गलत तरीके से बताया गया है." पुलिस की पीसी के दौरान एक वीडियो चलाई गई, जिसमें पुलिसकर्मी दीपके को उनकी दादी के निधन के बारे में बता रहे है. वहीं दीपके कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करो. पिता से बात करने के सवाल पर भी दीपके ने इनकार कर दिया. साथ ही पुलिस को पिता का नंबर देने से भी मना किया.

CJP के अभिजीत दीपके बोले- 'हम फिर सड़कों पर उतरेंगे...'

