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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर

UPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर

दिल्ली के ज्योति नगर में 13 साल के एक किशोर का अपहरण कर उसकी मां से 40 हजार की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने यूपीआई से 5 हजार भेज आरोपी को दबोचा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 02 Nov 2026 02:48 PM (IST)
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दिल्ली के ज्योति नगर में 13 साल के एक किशोर का अपहरण कर उसकी मां से 40 हजार रुपये की फिरौती मांगने वाले आरोपी को ज्योति नगर थाना पुलिस ने महज तीन घंटे में गिरफ्तार कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी बच्चे को अपने साथ स्कूटी पर घुमा रहा था और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसका अपहरण हो चुका है.

पुलिस ने यूपीआई के जरिए 5 हजार रुपये भेजकर आरोपी को करावल नगर के एक साइबर कैफे तक बुलाया और वहीं उसे दबोच लिया. किशोर को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के लोनी स्थित खुर्शीद चौक के रहने वाली 22 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से फिरौती की रकम, वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की है.

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बेटे की सुरक्षित रिहाई के बदले आरोपी ने मांगे थे 40 हजार

डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट, राहुल अलवाल के मुताबिक, 30 अक्टूबर की शाम करीब 7:14 बजे ज्योति नगर थाने को एक महिला ने अपने 13 वर्षीय बेटे के लापता होने की सूचना दी थी. महिला ने बताया कि उसका बेटा घर से कुछ सामान खरीदने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. इसी बीच उन्हें एक अंजान नंबर से फोन आया.

कॉल करने वाले ने बेटे की सुरक्षित रिहाई के बदले 40 हजार रुपये मांगे. रकम नहीं देने पर किशोर की हत्या करने की धमकी भी दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. एसीपी गोकलपुरी तनवीर अशरफ की निगरानी और एसएचओ प्रवेश कसाना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मोहम्मद फैजान गनी, एएसआई गजराज सिंह, नरेश और महेश समेत हेड कांस्टेबल राहुल, अमित, आकाश, आनंद, सुनील और अमित तोमर की टीम का गठन कर अपहर्ता की गिरफ्तारी और किशोर की बरामदगी के लिए लगाया गया.

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यूपीआई से 5 हजार भेज आरोपी तक पहुंची पुलिस

टीम ने आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन से उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी. जिसके बाद आरोपी को फिरौती की रकम देने का भरोसा दिला कर झांसे में लिया. आरोपी ने कैश की बजाय यूपीआई से पैसों की मांग की और उसने क्यूआर कोड भेजा. जिसकी जांच में क्यूआर कोड करावल नगर स्थित एक साइबर कैफे से संबंधित मिला. पुलिस ने तुरंत उस पर 5 हजार रुपए ट्रांसफर किया और करवल नगर स्थित कैफे पहुंची. जहां कैफे मालिक सुनील सैनी ने पूछताछ में पुलिस को एक 21-22 वर्षीय युवक को किशोर के साथ वहां पर आने की जानकारी दी. जिसने 5000 रुपए यूपीआई से मंगवाने के बदले 50 रुपए कमीशन उसे दिया था.

वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में महिला ने अपने नाबालिग बेटे की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उसी यूपीआई कोड पर दोबारा 5 हजार रुपये भेजे. जिस लेने के लिए आरोपी आकाश जैसे ही फिर साइबर कैफे पहुंचा, पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया. उसके साथ किशोर भी मौजूद था, जिसे पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया. इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह रही कि, अपहृत किशोर को पता ही नहीं था कि उसका अपहरण हुआ है. वह आरोपी के साथ सामान्य तरीके से स्कूटी पर घूम रहा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी आकाश की मुलाकात किशोर से एक सितंबर को उसके दोस्त के जन्मदिन के मौके पर हुई थी. शुक्रवार रात दोनों की दोबारा मुलाकात हुई. बातचीत के दौरान आकाश ने उसे स्कूटी पर घूमने का प्रस्ताव दिया. किशोर बिना किसी संदेह के उसके साथ चला गया. इधर, आकाश ने उसकी मां को फोन कर फिरौती मांगनी शुरू कर दी. जबकि, किशोर को लग रहा था कि वह बस घूमने निकला है. करावल नगर में पुलिस के पहुंचने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही उसे पूरे घटनाक्रम का पता चला.

महंगे कपड़ों और खाने का शौक, परिवार ने कर रखा था बेदखल

पूछताछ में आकाश ने पुलिस को बताया कि वह मौज-मस्ती के लिए रुपये जुटाना चाहता था. वह सदर बाजार इलाके में एक दुकान पर डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था. पुलिस के मुताबिक, उसे महंगा खाना खाने और महंगे कपड़े पहनने का शौक था. पुलिस जब आरोपी को लेकर उसके घर पहुंची तो उसके परिजनों ने उससे कोई संबंध होने से इनकार कर दिया. परिवार ने उसकी गलत गतिविधियों के चलते पहले ही उसे बेदखल कर रखा था. पुलिस के अनुसार, आकाश अपने चचेरे भाई के माध्यम से किशोर से मिला था.

उसने किशोर को स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसकी मां से फिरौती मांगी थी. हालांकि, पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसका किशोर को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था. पुलिस ने आरोपी के पास से 5 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा फिरौती के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और किशोर को ले जाने में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार, आकाश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. मामले में आगे की जांच जारी है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
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