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दिल्ली में WhatsApp इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, 1.60 लाख ठगे, 68 लाख के नेटवर्क का खुलासा
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने व्हाट्सऐप पर फर्जी निवेश का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो 1.60 लाख रपये की ठगी में शामिल थे.
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है...इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो करीब 1.60 लाख की ठगी में शामिल थे. जांच में सामने आया है कि ये आरोपी देशभर में फैले लगभग 68 लाख के साइबर फ्रॉड नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंडावली निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसे व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर फर्जी एलेरा कैपीटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया.. झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 1,60,080 ट्रांसफर कर दिए...बाद में ठगी का एहसास होने पर उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई...
जांच में क्या सामने आया
पुलिस ने जब पैसों की ट्रेल खंगाली तो पता चला कि ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों के जरिए घुमाई जा रही थी.. 40,000 की रकम चंडीगढ़ के एक खाते में पहुंची.. जिसे एटीएम से निकाल लिया गया.. टेक्निकल सर्विलांस और बैंक डिटेल्स के जरिए पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई.
ऐसे काम करता था गिरोह
यह गिरोह व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को फर्जी निवेश स्कीम में फंसाता था.. पैसे अलग-अलग म्यूल अकाउंट्स में डाले जाते थे और फिर उन्हें आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाए.. कुछ पैसे पेट्रोल पंप के मर्चेंट अकाउंट के जरिए निकालकर कैश में बदल दिए जाते थे..
आरोपियों की भूमिका
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरिंदर शर्मा यह अपने बैंक अकाउंट को म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल करने देता था, जिसमें ठगी का पैसा आता था.. वही आरोपी प्रदीप कुमार दूबे पेट्रोल पंप पर काम करते हुए यह मर्चेंट अकाउंट के जरिए पैसे को कैश में बदलकर आगे देता था और कमीशन लेता था...
क्या बरामद हुआ
पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 3 बैंक पासबुक बरामद किए हैं...जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दे चुका है.
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Source: IOCL