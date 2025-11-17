हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का एक्शन, स्टॉक मार्केट फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्टॉक मार्केट फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. अमुल्य शर्मा और गर्वित शर्मा सहित ये आरोपी फर्जी म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी करते थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह फर्जी म्यूल अकाउंट के ज़रिए पैसों की हेराफेरी करता था. गिरफ्तार आरोपियों में अमुल्य शर्मा और गर्वित शर्मा शामिल हैं. आरोपियों ने दिल्ली की एक महिला से 3.38 लाख रुपये की ठगी की थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता एकता सचदेवा ने शिकायत में बताया कि कुछ साइबर अपराधियों ने उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया. पैसे भेजने के बाद न तो मुनाफ़ा मिला और न ही पैसा वापस हुआ. शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की पूरी रकम म्यूल अकाउंट में डाली गई और फिर अलग-अलग एटीएम से निकाल ली गई. पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, लोकेशन ट्रैकिंग और बैंक लेन-देन की जांच की. इसमें सामने आया कि आरोपी अमुल्य शर्मा लगभग 50 म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करता था. जिनका इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी के मामलों में किया जा रहा था.

ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था ठग

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरोह ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था. ताकि पैसों का पता लगाना मुश्किल हो जाए. लगातार तकनीकी निगरानी और मैदान में काम करने के बाद पुलिस टीम ने लक्ष्मी नगर इलाके से आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वे ठगी के दौरान करते थे. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है, जो अभी फरार हैं. मामले की आगे जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
मध्य प्रदेश
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
मध्य प्रदेश
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण
ओटीटी
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget