दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्टॉक मार्केट फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह फर्जी म्यूल अकाउंट के ज़रिए पैसों की हेराफेरी करता था. गिरफ्तार आरोपियों में अमुल्य शर्मा और गर्वित शर्मा शामिल हैं. आरोपियों ने दिल्ली की एक महिला से 3.38 लाख रुपये की ठगी की थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता एकता सचदेवा ने शिकायत में बताया कि कुछ साइबर अपराधियों ने उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया. पैसे भेजने के बाद न तो मुनाफ़ा मिला और न ही पैसा वापस हुआ. शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की पूरी रकम म्यूल अकाउंट में डाली गई और फिर अलग-अलग एटीएम से निकाल ली गई. पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, लोकेशन ट्रैकिंग और बैंक लेन-देन की जांच की. इसमें सामने आया कि आरोपी अमुल्य शर्मा लगभग 50 म्यूल अकाउंट्स को ऑपरेट करता था. जिनका इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी के मामलों में किया जा रहा था.

ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था ठग

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरोह ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था. ताकि पैसों का पता लगाना मुश्किल हो जाए. लगातार तकनीकी निगरानी और मैदान में काम करने के बाद पुलिस टीम ने लक्ष्मी नगर इलाके से आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वे ठगी के दौरान करते थे. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है, जो अभी फरार हैं. मामले की आगे जांच जारी है.