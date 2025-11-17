हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिडिंकेट का पर्दाफाश, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार

फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिडिंकेट का पर्दाफाश, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ये फर्जी म्यूल अकाउंट इस्तेमाल कर लाखों की धोखाधड़ी करते थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Nov 2025 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे देश में सैकड़ों लोगों को फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सपना दिखाकर लूट लिया. यह नेटवर्क न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देशभर में फैला था और इसका संचालन दुबई में बैठे मास्टरमाइंड द्वारा किया जा रहा था. पुलिस की कार्रवाई में तीन बड़े सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय कड़ी की जांच तेज कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें इंडसइंड बैंक का एक DM सेल्स मैनेजर भी शामिल था जिसने अपनी आधिकारिक पहुंच का फायदा उठाते हुए गैंग को पूरी बैंकिंग प्रणाली का खुला एक्सेस दिलाया. गिरफ्तारी में शामिल आरोपी अनुराग कुमार, जीशान सैयद और हिमांशु गुप्त सभी इस हाई-टेक आर्थिक अपराध के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे.

साइबर ठगी के इस खेल लिंक जुड़ा दुबई से

दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरोह ने रिबूट सिंक प्रोफेशनल और थिंक सिंक प्रोफेशनल जैसी फर्जी कंपनियां बनाकर कई चालू खाते खोले. बैंक खाते खुलते ही इनके एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और नेट बैंकिंग के पासवर्ड सीधे हिमांशु के पास पहुंच जाते थे, जो इन्हें दुबई स्थित ऑपरेटर को भेज देता था. ये खाते देशभर में लेयर 1 और लेयर 2 म्यूल अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल होते थे जहां पीड़ितों के पैसे आते ही तुरंत गायब कर दिए जाते थे.

पीड़ितों को पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जोड़कर फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाए जाते थे. फिर हाई रिटर्न का लालच देकर बार-बार निवेश कराया जाता था. जब तक पीड़ितों को ठगी का एहसास होता. तब तक उनका पैसा देश के अलग-अलग राज्यों और विदेशों में घूम चुका होता था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा है ठगी की रकम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में करीब 40 लाख के फ्रॉड का पता चला है. लेकिन पुलिस को शक है कि असली रकम इससे कई गुना अधिक हो सकती है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, कंपनी के दस्तावेज, चेक बुक और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

दिल्ली पुलिस दुबई कनेक्शन की जांच में जुटी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक टीम अब दुबई कनेक्शन को ट्रैक कर रही है और इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों से जानकारी साझा कर रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.

17 Nov 2025 10:06 PM (IST)
