दिल्ली में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर फ्रॉड का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ऑनलाइन फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर चल रहे बड़े ठगी रैकेट का पर्दाफ़ाश किया है. इस कार्रवाई में दो बड़े साइबर ठग सज्जाद अहमद और उत्तम मंडल को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों स्टॉक मार्केट नाम से चल रहे ऑनलाइन निवेश फ्रॉड में अहम भूमिका निभा रहे थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पर लोगों को आसान कमाई और भारी मुनाफे का लालच देकर अपने झांसे में लेते थे. पीड़ितों को एक ऑनलाइन ग्रुप में जोड़ा जाता जहां नकली स्क्रीनशॉट और फर्जी मुनाफे दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाया जाता था. निवेश बढ़ने के बाद जब कोई पैसा निकालने की बात करता, तो बहाने बनाए जाते दबाव बनाया जाता और अंत में पीड़ित को ब्लॉक कर दिया जाता.

पुलिस को गुमराह करने के लिए करते थे यह काम

ठगी का पैसा सीधे इन दोनों आरोपियों के बैंक खातों में नहीं आता था. इसके लिए वे दूसरे लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट जुटाते थे. उन लोगों को छोटा-सा लालच देकर उनका पूरा बैंकिंग किट ATM कार्ड, चेक बुक, पासवर्ड, SIM कार्ड अपने साइबर गैंग को सौंप देते थे. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में फैले साइबर सिंडिकेट कर रहे थे ताकि पुलिस का पता खातों की असली लोकेशन तक न पहुंच सके.

साइबर ठगो ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की वारदात को दिया अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस केस में एक पीड़ित से ही करीब 2.35 करोड़ रुपये ठगे गए. जांच में करीब 10 पहले स्तर के म्यूल अकाउंट सामने आए जिनके जरिए पैसे आगे भेजे जाते थे. शुरुआती जांच में करीब 20 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रेस किए गए हैं. कई राज्यों में दर्ज विभिन्न शिकायतों में भी इसी तरह के पैटर्न सामने आए हैं. पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, खातों को फ्रीज किया जा रहा है और पूरे नेटवर्क का पैसा ट्रेल खंगाला जा रहा है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक स्टॉक मार्केट नाम से चल रहे इस फर्जी निवेश रैकेट के पूरे गिरोह का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा.