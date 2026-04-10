दिल्ली में 10 लाख के नकली ऑटो पार्ट्स के साथ 3 गिरफ्तार, प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे दोपहिया वाहनों के नकली ऑटो पार्ट्स और इंजन ऑयल के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपये के फर्जी स्पेयर पार्ट्स और पैकिंग सामग्री बरामद की है. इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नामी कंपनियों के ब्रांड्स की आड़ में यह गोरखधंधा चला रहे थे.

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दिल्ली के कई बाजारों में मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियों, खासकर TVS और ASK के नाम पर नकली ऑटो पार्ट्स और इंजन ऑयल बनाए और बेचे जा रहे हैं. इन सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर अजय गहलावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने एक साथ इंदरलोक, झंडेवालान और मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की.

प्रिंटिंग यूनिट का पर्दाफाश, भारी माल बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ऐसी प्रिंटिंग यूनिट का भी भंडाफोड़ किया, जहां इन नकली ब्रांड्स के स्टिकर और पैकिंग सामग्री धड़ल्ले से तैयार की जा रही थी. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध माल जब्त किया है, जिनमें शामिल हैं:

लगभग 1040 जोड़ी नकली ब्रेक शूज़

14,000 से ज्यादा फर्जी MRP (एमआरपी) स्टिकर

67,000 से ज्यादा नकली TVS पैकिंग कवर

400 नकली पैकिंग बॉक्स

50 बंडल खाली पैकिंग सामग्री और 10 प्रिंटेड रोल

आरोपियों का पहले से है आपराधिक इतिहास

इस पूरे नेटवर्क को चलाने के आरोप में पुलिस ने रियाजुद्दीन, अनिल कुमार और अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अर्जुन कुमार इस गिरोह के लिए नकली स्टिकर छापने का काम करता था, जबकि रियाजुद्दीन और अनिल कुमार इन तैयार नकली सामानों को असली बताकर बाजार में सप्लाई करते थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों में से कुछ का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और वे इसी तरह के मामलों में शामिल रह चुके हैं. क्राइम ब्रांच अब इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके. पुलिस की इस कार्रवाई से नकली सामान के अवैध कारोबार को बड़ा झटका लगा है.