दिल्ली: रैपिडो ड्राइवर निकला चोरों का मददगार, पिस्टल और चोरी के मोबाइल बरामद

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक रैपीडो बाइक टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है. जो चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर आगे सप्लाई करता था. आरोपी के पास से दिल्ली पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस और काफी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद किया है.

दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि पुराना मुस्तफाबाद निवासी सलीम खान चोरी के मोबाइल बेचने के धंधे में सक्रिय है. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस और खुफिया इनपुट के आधार पर सलीम को सीमापुरी के पास से अरेस्ट कर लिया, साथ ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी सलीम ने बताया कि वह रैपिडो बाइक टैक्सी चलाता था और इसी बहाने उसने चोरी के मोबाइलों का कारोबार भी शुरू कर दिया. दिल्ली मेट्रो और बसों में जेब कतरे मोबाइल चुराकर उसे बेचते थे. सलीम ये फोन वसीम नामक शख्स को पहुंचाता था जो आगे खरीददार तय करता था. अपनी सुरक्षा के लिए स्लिम हमेशा देसी पिस्टल साथ रखता था.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि खान ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के डीएलएफ भोपुरा में वसीम से 11 चोरी के मोबाइल फोन लिए थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह घर लौट रहा था और डिलीवरी के निर्देशों का इंतजार कर रहा था. दिल्ली पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है. दिल्ली पुलिस अब इस संगठित गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और बरामद मोबाइलों की आईएमईआई से पहचान कर उनके असली मालिकों को वापस करने की कोशिश कर रही है.