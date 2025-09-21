दिल्ली: रैपिडो ड्राइवर निकला चोरों का मददगार, पिस्टल और चोरी के मोबाइल बरामद
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने सलीम खान नामक एक रैपिडो चालक को चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसके पास से पिस्टल, कारतूस और कई चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक रैपीडो बाइक टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है. जो चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर आगे सप्लाई करता था. आरोपी के पास से दिल्ली पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस और काफी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद किया है.
दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि पुराना मुस्तफाबाद निवासी सलीम खान चोरी के मोबाइल बेचने के धंधे में सक्रिय है. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस और खुफिया इनपुट के आधार पर सलीम को सीमापुरी के पास से अरेस्ट कर लिया, साथ ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
🔥🚨 BIG CATCH BY ER-II, CRIME BRANCH! 🚨🔥— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) September 21, 2025
⚡ RAPIDO RIDER–TURNED STOLEN MOBILE DEALER NABBED! ⚡
🔎 Operation Highlights:
✅ Accused apprehended with PISTOL & TWO LIVE CARTRIDGES
✅ 11 STOLEN MOBILE PHONES recovered from his possession
✅ Swift & strategic action by ER-II… pic.twitter.com/HxpFVWNY1M
पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी सलीम ने बताया कि वह रैपिडो बाइक टैक्सी चलाता था और इसी बहाने उसने चोरी के मोबाइलों का कारोबार भी शुरू कर दिया. दिल्ली मेट्रो और बसों में जेब कतरे मोबाइल चुराकर उसे बेचते थे. सलीम ये फोन वसीम नामक शख्स को पहुंचाता था जो आगे खरीददार तय करता था. अपनी सुरक्षा के लिए स्लिम हमेशा देसी पिस्टल साथ रखता था.
दिल्ली पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने बताया कि खान ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के डीएलएफ भोपुरा में वसीम से 11 चोरी के मोबाइल फोन लिए थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह घर लौट रहा था और डिलीवरी के निर्देशों का इंतजार कर रहा था. दिल्ली पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है. दिल्ली पुलिस अब इस संगठित गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और बरामद मोबाइलों की आईएमईआई से पहचान कर उनके असली मालिकों को वापस करने की कोशिश कर रही है.
