दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में फैले स्टॉक मार्केट निवेश घोटाले का पर्दाफाश किया है. इस घोटाले में फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये ठगे जा रहे थे. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों सुनील कुमार, विशाल चौरे और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है.

सोशल मीडिया पर झांसा देकर करते थे ठगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने शिकायत दी कि उसे सोशल मीडिया पर एक महिला ने स्टॉक मार्केट में बड़ा मुनाफा होने का झांसा देकर 1.6 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. महिला ने उसे स्प्रेडिक्स ग्लोबल लिमिटेड नाम की एक फर्जी विदेशी ट्रेडिंग साइट पर पैसा लगाने को कहा. पुलिस की वित्तीय जांच में पता चला कि इस रकम में से 15 लाख रुपये जीटीएआर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और 11 लाख रुपये उद्यम वीमेन एम्पावरमेन्ट फॉउंडेशन के खाते में भेजे गए थे.

साइबर सेल की जांच और गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि जीटीएआर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और उद्यम वीमेन एम्पावरमेन्ट फॉउंडेशन दोनों ही फर्जी संस्थाएं हैं. आरोपी सुनील कुमार ने GTR Electronics को अपने साथियों के साथ रजिस्टर कराया और शकरपुर में एक किराए का ऑफिस बनाया ताकि कंपनी असली दिखाई दे. विशाल चौरे और उसकी पत्नी ठाणे, महाराष्ट्र से उद्यम वीमेन एम्पावरमेन्ट फॉउंडेशन के नाम पर खाता चला रहे थे.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम ने डिजिटल और बैंकिंग लेन-देन की जांच के बाद बल्लभगढ़ और ठाणे में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस फर्जीवाड़े से जुड़े 58 से ज्यादा NCRP शिकायतों में लगभग 1.10 करोड़ रुपये की ठगी ट्रेस की गई है. अन्य आरोपियों की तलाश और पैसों के नेटवर्क की जांच अभी जारी है.