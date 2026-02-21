अब दिल्ली में पकड़े गए 'लुटेरे दूल्हे', तलाकशुदा महिलाओं को बनाते थे निशाना, करते थे ठगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअब दिल्ली में पकड़े गए 'लुटेरे दूल्हे', तलाकशुदा महिलाओं को बनाते थे निशाना, करते थे ठगी

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिलाओं से लाखों रुपये के सोने के गहने ठगने वाले अंतरराज्यीय मैट्रिमोनियल फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी में शादी का झांसा देकर महिलाओं से लाखों रुपये के सोने के गहने ठगने वाले अंतरराज्यीय मैट्रिमोनियल फ्रॉड गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों अभिषेक सिंह और करण शर्मा को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपये के सोने के गहने, 64 हजार रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई हुंडई वर्ना कार बरामद की है.

फर्जी बिजनेसमैन बनकर लोगो से ठगी करता था आरोपी 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी 2026 को हरियाणा के पानीपत की रहने वाली 35 साल की महिला ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अभिषेक सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी. आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे एक धार्मिक स्थल पर मिलने बुलाया और विश्वास में लेकर गहनों को सुरक्षित रखने के बहाने सोने की चेन और कंगन अपने पास ले लिए. इसके बाद आरोपी महिला का बैग, मोबाइल और दस्तावेज लेकर फरार हो गया.

दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम गठित की. टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों तक पहुंची. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अलग-अलग राज्यों की तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाता था और खुद को अमीर कारोबारी बताकर भरोसा जीतता था.

आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया ठगी का तरीका

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने चोरी के गहनों को मालवीय नगर स्थित एक कैश फॉर गोल्ड दुकान पर गिरवी रखकर तीन लाख रुपये हासिल किए थे. पुलिस अब दुकान मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है और देशभर में अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान की जा रही है.

Published at : 21 Feb 2026 09:48 PM (IST)
