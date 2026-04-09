दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1600 से ज्यादा नकली मोबाइल बरामद, कबाड़ को बनाते थे नया फोन

आज के दौर में मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत है, जिसका फायदा उठाकर जालसाज कबाड़ (स्क्रैप) फोन को नया बनाकर बेच रहे हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोल बाग और आनंद पर्वत इलाके में चल रहे एक ऐसे ही बड़े 'नकली मोबाइल रैकेट' का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 1600 से ज्यादा तैयार नकली मोबाइल फोन समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं.

क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि करोल बाग इलाके में कुछ लोग स्क्रैप मोबाइल फोन को असेंबल कर नए ब्रांडेड फोन की तरह बाजार में बेच रहे हैं. सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने देव नगर (करोल बाग) और आनंद पर्वत में चल रही अवैध मोबाइल असेंबलिंग यूनिट्स पर छापा मारा. मौके से रूप किशोर खंडेलवाल और पप्पू गुप्ता नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

कैसे चलता था नकली मोबाइल का पूरा खेल?

जांच में सामने आया है कि आरोपी एक बेहद शातिर तरीके से इस पूरे नेक्सेस को चला रहे थे: आरोपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कबाड़ियों से सस्ते दाम पर खराब फोन और मदरबोर्ड खरीदते थे.

इसके बाद करोल बाग बाजार से अलग-अलग पार्ट्स लाकर उन्हें SMD मशीन और हॉट गन की मदद से जोड़ते (असेंबल करते) थे. फोन तैयार होने के बाद उसमें फर्जी IMEI नंबर डाला जाता था और नए डिब्बों में पैक कर असली कंपनी के नए फोन जैसा बना दिया जाता था. इन नकली फोन्स को गफ्फार मार्केट समेत दिल्ली के कई बाजारों में बेचा जाता था और भारी मात्रा में मध्य प्रदेश और राजस्थान भी सप्लाई किया जाता था.

भारी मात्रा में सामान बरामद

पुलिस ने इन ठिकानों से करोड़ों रुपये का अवैध सामान बरामद किया है, जिनमें शामिल हैं:

1658 तैयार मोबाइल फोन और 408 स्क्रैप (कबाड़) फोन

1663 फर्जी IMEI चिप और 144 मदरबोर्ड

850 चार्जर, 254 बैटरी और 117 मोबाइल डिस्प्ले

मोबाइल असेंबल करने की मशीनें और अन्य उपकरण

डेढ़-दो साल से चल रहा था धंधा

पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पिछले डेढ़ से दो साल से यह अवैध धंधा चला रहे थे. सस्ते मोबाइल ज्यादा संख्या में बिकने के कारण उन्हें तगड़ा मुनाफा हो रहा था. क्राइम ब्रांच ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों व सप्लाई चेन की तलाश कर रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि मार्केट में अब तक कितने लोगों को यह नकली फोन बेचे जा चुके हैं.