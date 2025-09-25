ITBP भर्ती पेपर लीक केस: दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोलकाता से जुड़े तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आइटीबीपी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइकोमेट्रिक के तीन डायरेक्टर एक कंसलटेंट और एक प्रिंटर शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों में डायरेक्टर अमिताव रॉय, शुभेंदु कुमार पॉल और जयदीप गोस्वामी के साथ-साथ कंसल्टेंट रोहित राज और प्रिंटर धर्मेंद्र शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक के मामला 10 जनवरी 2021 को आयोजित कांस्टेबल ट्रेड्समैन की लिखित परीक्षा से जुड़ा है. जिसमें 13 शहरों के 81 सेंटर पर करीब 46 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था .आईटीबीपी की आंतरिक जांच में यह पुष्टि हुई की लीक हुआ पेपर असली क्वेश्चन पेपर से हूबहू मेल खाता था. इसके बाद आईटीबीपी की शिकायत पर दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्रों की सेटिंग प्रिंटिंग पैकिंग और गोपनीयता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी आईआईपी कंपनी की थी. वही इस मामले में आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर ने परीक्षा प्रक्रिया को अवैध रूप से दूसरी कंपनी को आउटसोर्स किया जिससे गोपनीयता भंग हुई और पेपर लीक हो गया.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस की टीम ने कोलकाता जाकर तीनों डायरेक्टरों को हिरासत में लिया. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की और सहयोग नहीं किया. कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया. पूछताछ के दौरान कंसल्टेंट और प्रिंटर की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ. जिसके बाद 24 और 25 सितम्बर की रात में दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में अमिताव रॉय जयदीप गोस्वामी और शुभेंदु कुमार पॉल कोलकाता निवासी हैं. वहीं रोहित राज जनकपुरी दिल्ली का रहने वाला है और धर्मेंद्र वशिष्ठ पार्क दिल्ली का रहने वाला है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पेपर लीक रैकेट में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है. पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और आगे और भी अहम वाले खुलासे हो सकते हैं.