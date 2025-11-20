हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, करोड़ों की ड्रग्स बरामद 5 नाइजीरियन गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 3 करोड़ रुपये की MDMA, कोकीन और एक्स्टेसी पिल्स बरामद हुईं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए पांच नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये सभी लंबे समय से दिल्ली-NCR में महंगी और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का अहम हिस्सा बताए जा रहे हैं. पुलिस ने इनके पास से करीब 3 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में MDMA, कोकीन और एक्स्टेसी पिल्स बरामद की हैं.

दिल्ली पुलिस को 31 अक्टूबर को मिली अहम सूचना एक स्पेशल टीम बनाई गई. टीम ने बेहद सटीक योजना बनाकर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार की. दिलज पुलिस ने नवादा मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाकर मुख्य सप्लायर नोगी विक्टर उर्फ जेफ को पकड़ा. उसके पास से 100 ग्राम MDMA और 40 एक्स्टेसी पिल्स मिलीं. उसकी गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क के दरवाजे खोल दिए.

पुलिस ने उत्तम नगर में मारा छापा कोकिन का बड़ा जखीरा बरामद

दिल्ली पुलिस की आगे की तकनीकी जांच और पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर टीम उत्तम नगर के किरन गार्डन पहुंची. वहां से तीन और तस्कर एज़े रोलैंड, जॉनसन ओकोरो और एनियागोह डैनियल गिरफ्तार किए गए. इनके घर से 223 ग्राम हाइग्रेड कोकीन और काफी मात्रा में MDMA बरामद हुई. बरामद कोकीन की गुणवत्ता और मात्रा ने पुलिस को भी चौंका दिया.

पुलिस कार्रवाई में नेटवर्क का मास्टर सप्लायर भी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अहम पूछताछ में तस्कर रोलैंड ने अपने एक और साथी ओनुओहा जेम्स का नाम बताया. उसे निलोठी से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी भारी मात्रा में MDMA मिली. पुलिस के मुताबिक जेम्स इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण सप्लायर था, जो विदेशी नागरिकों और स्थानीय एजेंटों के जरिए ड्रग्स पहुंचाता था. सभी आरोपी NDPS एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं और उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आप पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों के इस ड्रग सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल हैं. साथ ही यह गैंग दिल्ली एनसीआर में और कहां-कहां नशीले पदार्थ की सप्लाई करता था

Published at : 20 Nov 2025 10:32 PM (IST)
