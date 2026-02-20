पूर्वी दिल्ली में चाकूबाजी की दो वारदातें सुलझीं, एक ही गैंग निकला हमले का मास्टरमाइंड

पूर्वी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले एक खूनी गैंग का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास की दो सनसनीखेज वारदातें सुलझा दीं. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू और लूटे गए दो मोबाइल फोन जिनमें मृतक का फोन भी शामिल है, बरामद कर लिया है.

आरोपियों ने दो दिन में दिया बड़ी वारदात को अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहली वारदात 18 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे हुई. गाजीपुर निवासी मोहित शर्मा पर उत्सव ग्राउंड पार्क के पास 4-5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इसके कुछ ही घंटों बाद 19 फरवरी की सुबह सनसनी फैल गई. जब संजय पार्क में एक युवक खून से लथपथ मिला. उसकी पहचान शशि गार्डन निवासी लुक्कू चौधरी उर्फ विक्रम के रूप में हुई. शरीर पर कई गहरे जख्म थे. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 14 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया. टेक्निकल सर्विलांस से मृतक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई, जिसने पूरी कड़ी जोड़ दी.

जांच में खुलासा हुआ कि दोनों वारदातें एक ही गिरोह ने की थीं. पुलिस ने साहिल, अंश उर्फ किंग और विपिन को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर अकेले लोगों को निशाना बनाते, चाकू से हमला कर मोबाइल और कीमती सामान लूट लेते थे.

