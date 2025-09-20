हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 3.5 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 3.5 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक सभी आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं. आसान पैसे के लालच में यह लोग नशे के नेटवर्क में जुड़े और दिल्ली के युवाओं को नशा बेचने लगे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 08:48 PM (IST)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में एक बड़े इंटर स्टेट ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की गई कार्रवाई के दौरान कुल चार तस्करों को अरेस्ट कर और उनके पास से 531 ग्राम फाइन क्वालिटी हीरोइन बरामद की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरामद माल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत साढ़े तीन करोड़ बताई जा रही है. 

दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नंद नगरी इलाके से सुरेंद्र कुमार को अरेस्ट किया. दिल्ली पुलिस को उसके पास से 301 ग्राम हीरोइन मिल. इस बरामदगी के बाद क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सुरेंद्र ने अपने साथी का नईम नाम बताया. 

इसके बाद टीम ने राजस्थान के जयपुर में छापेमारी की, वहां से नईम को अरेस्ट किया गया और उसके पास 120 ग्राम बरामद हुई. उसके बाद जांच के दौरान नंद नगरी की रहने वाली नीरू को अरेस्ट किया गया. नीरू ने पूछताछ में सप्लायर नजीर का नाम लिया जो बरेली रहने वाला है. दिल्ली पुलिस ने बरेली से नजीर को पकड़ लिया. दिल्ली पुलिस ने आरोपी नजीर से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की. 

गैंग का नेटवर्क और तरीका

दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक सभी आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं. आसान पैसे के लालच में यह लोग नशे के नेटवर्क में जुड़ गए और दिल्ली के शहरी इलाकों के युवाओं को निशाना बनाकर नशे की सप्लाई करने लगे. गैंग की सप्लाई लाइन दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी. 

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड बैंक अकाउंट और डिजिटल नेटवर्क लगाने जा रहे हैं. साथ ही यूपी और राजस्थान पुलिस की मदद से इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे सप्लायर तक पहुंचाने की कोशिश जारी है.

और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
इंडिया
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
ब्यूटी
Morning Skin Care Tips: सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
जनरल नॉलेज
City Of Diamonds: उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget