दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 3.5 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में एक बड़े इंटर स्टेट ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की गई कार्रवाई के दौरान कुल चार तस्करों को अरेस्ट कर और उनके पास से 531 ग्राम फाइन क्वालिटी हीरोइन बरामद की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरामद माल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत साढ़े तीन करोड़ बताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नंद नगरी इलाके से सुरेंद्र कुमार को अरेस्ट किया. दिल्ली पुलिस को उसके पास से 301 ग्राम हीरोइन मिल. इस बरामदगी के बाद क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सुरेंद्र ने अपने साथी का नईम नाम बताया.

इसके बाद टीम ने राजस्थान के जयपुर में छापेमारी की, वहां से नईम को अरेस्ट किया गया और उसके पास 120 ग्राम बरामद हुई. उसके बाद जांच के दौरान नंद नगरी की रहने वाली नीरू को अरेस्ट किया गया. नीरू ने पूछताछ में सप्लायर नजीर का नाम लिया जो बरेली रहने वाला है. दिल्ली पुलिस ने बरेली से नजीर को पकड़ लिया. दिल्ली पुलिस ने आरोपी नजीर से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की.

गैंग का नेटवर्क और तरीका

दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक सभी आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं. आसान पैसे के लालच में यह लोग नशे के नेटवर्क में जुड़ गए और दिल्ली के शहरी इलाकों के युवाओं को निशाना बनाकर नशे की सप्लाई करने लगे. गैंग की सप्लाई लाइन दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड बैंक अकाउंट और डिजिटल नेटवर्क लगाने जा रहे हैं. साथ ही यूपी और राजस्थान पुलिस की मदद से इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे सप्लायर तक पहुंचाने की कोशिश जारी है.