तंत्र विद्या के नाम पर करते थे ठगी, महिला के नाम पर बनाई फर्जी प्रोफाइल, दो शातिर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर थाना टीम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पूजा-पाठ और तंत्र विद्या के नाम पर ठगने वाले दो शातिर आरोपियों को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनकी निजी परेशानियों का फायदा उठाकर लाखों रुपये ऐंठ लेते थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने खुद को आध्यात्मिक गुरु बताकर उसकी निजी समस्याएं दूर करने का झांसा दिया. आरोपियों ने पूजा, विशेष अनुष्ठान और तांत्रिक उपाय कराने के नाम पर उससे अलग-अलग किश्तों में कुल 2 लाख 51 हजार रुपये ठग लिए. जांच में सामने आया कि आरोपी All Problems Solutions नाम से पूरा ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट चला रहे थे. ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जायनब खान ,मुस्कान खान ,जारा खान ,कविता चौधरी जैसे नामों से फर्जी महिला प्रोफाइल बनाते थे.

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सोशल मीडिया से चल रहा था आरोपियों के ठगी का खेल

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रोफाइल्स से सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट कर दावा किया जाता था कि किसी शक्तिशाली बाबा ने उनकी प्रेम, शादी या पारिवारिक समस्याएं हल कर दीं. जब कोई परेशान व्यक्ति इन प्रोफाइल्स से संपर्क करता था तो आरोपी अपना व्हाट्सएप नंबर देकर खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने लगते थे. इसके बाद भावनात्मक तरीके से लोगों को विश्वास में लेकर पूजा सामग्री, तंत्र विद्या और विशेष अनुष्ठान के नाम पर पैसे मांगते थे.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने तकनीकी जांच, आईपी डिटेल, सोशल मीडिया लॉगिन और बैंक ट्रांजेक्शन की पड़ताल के बाद आरोपियों का लोकेशन मोहाली के खरड़ इलाके में ट्रेस किया. वहां छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गणेश और मंदीप सिंह के रूप में हुई है. दोनों राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं. गणेश बीए की पढ़ाई कर रहा है जबकि मंदीप आईटीआई डीजल मैकेनिक का कोर्स कर चुका है और ग्रेजुएट भी है.

दिल्ली पुलिस की मामले में जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच स्मार्टफोन बरामद किए हैंजिनमें फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप चैट, क्यूआर कोड और कई डिजिटल सबूत मिले हैं.. जांच में यह भी पता चला है कि देशभर में 2 हजार से ज्यादा लोग इन फर्जी अकाउंट्स के संपर्क में थे. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और ठगी की रकम का पता लगाने में जुटी हुई है.

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