बैंक कर्मचारी बन OTP से लगा दिया 1 लाख का चूना, दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए साइबर ठग को अरेस्ट किया है. आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर एक शख्स से ओटीपी हासिल किया और उसके खाते से लाखों रुपये उड़ा लिए.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को 10 अक्टूबर को एक मोबाइल नम्बर से फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है जिसे एक्टिवेट करना है. पहले तो पीड़ित बने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने आईसीआईसीआई मोबाइल ऐप चेक किया तो सच में कार्ड जारी मिला. इसके बाद कॉलर ने एक्टिवेशन के नाम पर ओटीपी मांगा. जैसे ही पीड़ित ने ओटीपी शेयर किया उसके मोबाइल को हैक कर लिया गया और खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए. इस मामले में साइबर थाना आउटर नॉर्थ में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई.

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा

दिल्ली पुलिस की जानकारी पता चला कि ठगे गए पैसे सबसे पहले एक फर्जी फर्म हबीब सैफ के अकाउंट में गए और फिर बैंक ऑफ इंडिया पानीपत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए. दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक यह अकाउंट आरोपी अमित के नाम से था. आरोपी अमित पैलेस भी साइबर थाली के केस में नष्ट हो चुका है वही दिल्ली पुलिस की टीम में 19 सितंबर को उसे फिर से अरेस्ट कर लिया.

आरोपी के ठगी का तरीका

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित और उसके साथी नकली क्रेडिट कार्ड बना कर बेचते थे फिर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते और कहते कि कार्ड एक्टिवेट करना है. इसके बाद वह लोगों से ओटीपी और बैंक डिटेल ले लेते. ओटीपी के द्वारा खाते में सेंध लगाकर पैसे पेमेंट गेटवे और फर्जी अकाउंट के जरिए निकाल लेते थे.

पुलिस की अहम जांच जारी

दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक तीन और शिकायते इसी आरोपी से जुड़ चुकी है. पुलिस यह पता लगा रहीं है कि और कौन-कौन इसमें शामिल है. वही दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह भी पता लग रही है कि उन लोगों ने इस तरह से और कितने लोगों को ठगा है.