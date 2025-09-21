हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबैंक कर्मचारी बन OTP से लगा दिया 1 लाख का चूना, दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार

बैंक कर्मचारी बन OTP से लगा दिया 1 लाख का चूना, दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए अमित नामक एक ठग को गिरफ्तार किया. अमित, बैंक कर्मचारी बनकर OTP लेता था और खाते से पैसे निकाल लेता था. उसने एक व्यक्ति से एक लाख रुपये ठगे थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 11:16 PM (IST)

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए साइबर ठग को अरेस्ट किया है. आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर एक शख्स से ओटीपी हासिल किया और उसके खाते से लाखों रुपये उड़ा लिए.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को 10 अक्टूबर को एक मोबाइल नम्बर से फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है जिसे एक्टिवेट करना है. पहले तो पीड़ित बने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने आईसीआईसीआई मोबाइल ऐप चेक किया तो सच में कार्ड जारी मिला. इसके बाद कॉलर ने एक्टिवेशन के नाम पर ओटीपी मांगा. जैसे ही पीड़ित ने ओटीपी शेयर किया उसके मोबाइल को हैक कर लिया गया और खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए. इस मामले में साइबर थाना आउटर नॉर्थ में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई.

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा

दिल्ली पुलिस की जानकारी पता चला कि ठगे गए पैसे सबसे पहले एक फर्जी फर्म हबीब सैफ के अकाउंट में गए और फिर बैंक ऑफ इंडिया पानीपत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए. दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक यह अकाउंट आरोपी अमित के नाम से था. आरोपी अमित पैलेस भी साइबर थाली के केस में नष्ट हो चुका है वही दिल्ली पुलिस की टीम में 19 सितंबर को उसे फिर से अरेस्ट कर लिया.

आरोपी के ठगी का तरीका

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित और उसके साथी नकली क्रेडिट कार्ड बना कर बेचते थे फिर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते और कहते कि कार्ड एक्टिवेट करना है. इसके बाद वह लोगों से ओटीपी और बैंक डिटेल ले लेते. ओटीपी के द्वारा खाते में सेंध लगाकर पैसे पेमेंट गेटवे और फर्जी अकाउंट के जरिए निकाल लेते थे.

पुलिस की अहम जांच जारी

दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक तीन और शिकायते इसी आरोपी से जुड़ चुकी है. पुलिस यह पता लगा रहीं है कि और कौन-कौन इसमें शामिल है. वही दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह भी पता लग रही है कि उन लोगों ने इस तरह से और कितने लोगों को ठगा है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 11:16 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget