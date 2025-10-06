दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का किया भंडाफोड़, क्रेडिट कार्ड के नाम पर लाखों की लूट

दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. जिसमें लोगों को बैंक कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगा जा रहा था. पुलिस ने इस गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिन्होंने अब तक कई लोगों को लाखों रुपये का चूना लगाया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन और काफी मात्रा में सिम कार्ड बरामद किए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला कृष्णा नगर निवासी समीर भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज हुआ था. समीर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई जिसमें खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया गया. आरोपी ने उन्हें एक वेबसाइट माई सर्विस डॉट को डॉट इन एक्सिस कार्ड खोलने को कहा जो बिल्कुल असली बैंक साइट जैसी लग रही थी.

साइट पर लिमिट इंक्रीज का विकल्प चुनने के बाद जैसे ही शिकायतकर्ता ने अपने कार्ड की जानकारी डाली कुछ देर में एक लाख खर्च होने का मैसेज आया. तब जाकर उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत की.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच के लिए अहम टीम का गठन किया . दिल्ली पुलिस की टीम टीम ने वेबसाइट के डोमेन और बैंक ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच की. जांच में पता चला कि वेबसाइट बिगरॉक प्लेटफॉर्म पर आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ शिंदे ने बनाई थी.जबकि गुरमीत सिंह उर्फ हनी ने कार्ड डाटा जुटाया था. दिलीप कुमार फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराता था. तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस जांच में खुलासा

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने असली बैंक वेबसाइट जैसी नकली साइट तैयार की थी. जहां कस्टमर की डिटेल डालते ही उनका डाटा ठगों के पास पहुंच जाता था. आरोपी उसी जानकारी से रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर निकाल लेते थे. वही दिल्ली पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है.