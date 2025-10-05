दिल्ली पुलिस का खुलासा, एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे चालाक ठग को गिरफ्तार किया है जिसने बेरोजगार युवाओं को एयरपोर्ट पर नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज रूप में हुई है. उसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किया गया स्मार्टफोन बरामद किया गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज खुद को एयरपोर्ट सर्विस कंपनी BWFS का कर्मचारी बताकर युवाओं से संपर्क करता था. वह एयरपोर्ट पर 35 हजार वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा देता और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 5 हजार से 25 हजार तक वसूल लेता था. ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब आर.के. पुरम निवासी एस. सिंह ने साइबर पुलिस को शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 20,500 ठग लिए और फिर फोन बंद कर गायब हो गया.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु की. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और महिपालपुर, रंगपुरी, पालम व बिजवासन में लगातार तीन दिन तक छापेमारी के बाद आरोपी को धर दबोचा. पूछताछ में मनोज ने कबूल किया कि वह पिछले कई महीनों से इसी तरीके से युवाओं को फंसाता आ रहा था. हर बार ठगी के बाद वह मोबाइल नंबर बदल देता और नई जगह से फिर शुरू करता. रकम कम होने की वजह से ज्यादातर पीड़ित शिकायत नहीं करते थे, जिससे वह बार-बार लोगों को ठगने में सफल होता रहा.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज ने आसान कमाई के लिए यह ठगी का रास्ता अपनाया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है. वहीं पुलिस इस मामले में जल्द ही अन्य लोगों को अरेस्ट कर सकती है.