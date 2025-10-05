हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का खुलासा, एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का खुलासा, एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने मनोज नामक एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो बेरोजगार युवाओं को एयरपोर्ट पर नौकरी का लालच देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे ठगता था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे चालाक ठग को गिरफ्तार किया है जिसने बेरोजगार युवाओं को एयरपोर्ट पर नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज रूप में हुई है. उसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किया गया स्मार्टफोन बरामद किया गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज खुद को एयरपोर्ट सर्विस कंपनी BWFS का कर्मचारी बताकर युवाओं से संपर्क करता था. वह एयरपोर्ट पर 35 हजार वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा देता और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 5 हजार से 25 हजार तक वसूल लेता था. ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब आर.के. पुरम निवासी एस. सिंह ने साइबर पुलिस को शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 20,500 ठग लिए और फिर फोन बंद कर गायब हो गया.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु की. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और महिपालपुर, रंगपुरी, पालम व बिजवासन में लगातार तीन दिन तक छापेमारी के बाद आरोपी को धर दबोचा. पूछताछ में मनोज ने कबूल किया कि वह पिछले कई महीनों से इसी तरीके से युवाओं को फंसाता आ रहा था. हर बार ठगी के बाद वह मोबाइल नंबर बदल देता और नई जगह से फिर शुरू करता. रकम कम होने की वजह से ज्यादातर पीड़ित शिकायत नहीं करते थे, जिससे वह बार-बार लोगों को ठगने में सफल होता रहा.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज ने आसान कमाई के लिए यह ठगी का रास्ता अपनाया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है. वहीं पुलिस इस मामले में जल्द ही अन्य लोगों को अरेस्ट कर सकती है.

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget