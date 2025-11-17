दिल्ली पुलिस ने 3 करोड़ की इलायची चोरी का किया पर्दाफाश, 24 घंटे में पूरा कंसाइनमेंट किया बरामद

दिल्ली पुलिस ने करीब तीन करोड़ रुपये की इलायची की खेप बरामद की है. यह माल एक बड़े क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में चोरी करके बेंगलुरु में बेच दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर को तमिलनाडु के थेनी जिले के रहने वाले आर. सिराजुद्दीन ने अलीपुर थाने में शिकायत दी थी.

शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने महंगी इलायची की बड़ी खेप दिल्ली के ट्रांसपोर्टर बालाजी को सौंपी थी लेकिन उसने और उसके साथी आरोपियों ने माल को रास्ते में ही गायब कर दिया और उसे चोरी-छुपे बेंगलुरु में बेच दिया.

पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला

दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामला दर्ज किया और तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई. टीम ने तकनीकी निगरानी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क और लगातार दबिश देकर मामले को सुलझाया. पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में पूरी 203 बैग इलायची बरामद कर ली.

हर बैग का वजन 50 किलो बताया जा रहा है. इसके अलावा माल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया गया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनकी पहचान रमन, बालाजी, रतन के तौर पर हुई है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ और लोग भी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है. दिल्ली पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इसी तरीके से और कितनी वारदात को अंजाम दिया है.