Delhi News: स्पा की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा! पुलिस ने पर्दाफाश कर किया 5 महिलाओं का रेस्क्यू

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा सेंटर की आड़ में कथित तौर पर चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फिल्मी अंदाज में डिकॉय कस्टमर भेजकर पूरे मामले का खुलासा किया. कार्रवाई के दौरान स्पा का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया जबकि पांच महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है.

ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिसकर्मी, ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस को सूचना मिली थी कि डीबीजी रोड स्थित एक स्पा सेंटर में ग्राहकों को पैसों के बदले यौन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक जवान को सामान्य ग्राहक बनाकर स्पा में भेजा. अंदर पहुंचने पर स्टाफ ने उसे यौन सेवाओं की पेशकश की और तय रकम लेने के बाद एक महिला से मिलवाया गया. पुलिसकर्मी ने जैसे ही तयशुदा इशारा किया, बाहर इंतजार कर रही टीम ने स्पा में छापा मार दिया.

छापेमारी में मिले सबूत, मौके से नकदी बरामद

रेड के दौरान पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिनसे स्पा के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई. मौके से 4,200 रुपये नकद बरामद किए गए, जिनमें 1,800 रुपये डिकॉय ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की गई रकम भी शामिल थी. इसके अलावा ग्राहक रजिस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया.

स्पा का मैनेजर निकला रैकेट का संचालक

पुलिस ने मौके से सैयद अली उर्फ शबीर नामक युवक को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि वह स्पा के संचालन के साथ-साथ कथित देह व्यापार गतिविधियों का भी प्रबंधन कर रहा था. आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला बताया गया है.

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पांच महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया

कार्रवाई के दौरान स्पा में मौजूद पांच महिलाओं को रेस्क्यू किया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन महिलाओं को किसी नेटवर्क के जरिए यहां लाया गया था और इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं?

रैकेट के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जा रही है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी.

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