दिल्ली पुलिस ने किया 27 लाख की ऑनलाइन ठगी का खुलासा, साइबर ठग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने देशभर में फैले एक बड़े ऑनलाइन निवेश ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह फर्जी निवेश ऐप और नकली IPO के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था.

इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक ठगी की कुल राशि 27.20 लाख थी जबकि जांच में सामने आया है कि इससे जुड़े NCRP मामलों में 7.16 करोड़ तक का पैसा ट्रेस किया जा चुका है.

व्हाट्सएप के जरिए करते थे ठगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित को व्हाट्सएप के जरिए फर्जी निवेश ग्रुप में जोड़ा गया. वहां उसे बड़े मुनाफे का लालच देकर CONIFER नाम का एक नकली ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया गया. इस ऐप में बिना किसी असली बैंक या डीमैट अकाउंट के फर्जी मुनाफा दिखाया गया.

इसके बाद आरोपियों ने जयेश लॉजिस्टिक्स नाम के एक फर्जी IPO में निवेश के लिए दबाव बनाया और पीड़ित से अलग-अलग खातों में 27.20 लाख ट्रांसफर करवा लिए. जब पीड़ित ने और 22 लाख देने से मना किया तो उसका ऐप अकाउंट फ्रीज कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस की जांच में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि जिन खातों में पैसा गया, वे असल में म्यूल अकाउंट थे जिनका कोई असली कारोबार नहीं था. इनमें से Nexus-IN Broadband नाम का खाता मुख्य जरिया था, जिसके जरिए पैसा आगे अलग-अलग खातों में घुमाया गया और एटीएम से निकासी की गई.

गिरफ्तार आरोपियों में पुणे और हैदराबाद के रहने वाले चार लोग शामिल हैं, जो होटल में साथ ठहरकर इन खातों को ऑपरेट कर रहे थे. पुलिस को मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और चैट्स से ठगी के पुख्ता सबूत मिले हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबि यह एक बहु-स्तरीय साइबर ठगी नेटवर्क है जिसमें फ्रंट-एंड कॉलर, म्यूल अकाउंट, कैश कलेक्टर और हैंडलर शामिल हैं. वही इसी मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है.