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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में फैले नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. 13 आरोपी गिरफ्तार, 5 बच्चे सुरक्षित. 2 लाख में खरीद 8 लाख में बेचते थे.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 09:24 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त (Child Trafficking) करने वाले एक बड़े और संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने इस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अस्पताल संचालिका, दलाल और बच्चों को खरीदने वाले परिवार भी शामिल हैं. पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से 5 मासूम बच्चों (जिनमें चार आदिवासी हैं) को सुरक्षित मुक्त करा लिया है. इस गिरोह का खौफनाक नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था.

मेट्रो स्टेशन के पास बिछाया गया जाल

5 जून को पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ तस्कर एक नवजात बच्चे को बेचने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन यूनिट ने पहाड़गंज इलाके में आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास अपना जाल बिछाया. पुलिस ने खुद को 'नकली ग्राहक' बनाकर तस्करों से संपर्क किया.

मौके पर ज्योति उर्फ कमलेश, शालू और ललित नाम के तीन आरोपी एक 4-5 दिन के नवजात बच्चे का सौदा करने पहुंचे. पुलिस ने तुरंत तीनों को रंगे हाथों दबोच लिया और नवजात को सुरक्षित बचा लिया. मौके से 20 हजार रुपये की टोकन राशि भी बरामद की गई.

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पूछताछ में खुले बड़े राज

गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ और तकनीकी जांच की गई, तो एक खौफनाक सच सामने आया. पुलिस को पता चला कि यह गिरोह आदिवासी परिवारों से नवजात बच्चों को 1.5 से 2 लाख रुपये में खरीदता था. इसके बाद इन बच्चों को 6 से 8 लाख रुपये (कुछ मामलों में 9 लाख रुपये तक) में निःसंतान दंपतियों को बेच दिया जाता था.

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने प्रतिभा और विपिन नामक सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2.92 लाख रुपये बरामद हुए. यह रकम एक और नवजात को खरीदने के लिए रखी गई थी. गिरोह में ओमवती नाम की महिला बिचौलिये (Broker) का काम करती थी.

अस्पताल में रखा जाता था बच्चों को, फर्जी कागजात से कराते थे गोद

जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा रोहिणी की रहने वाली डॉ. विवेकी के बारे में हुआ. डॉ. विवेकी 'हीरा मल्टी स्पेशियलिटी' नामक अस्पताल चलाती है. पुलिस के मुताबिक, तस्करी कर लाए गए नवजात बच्चों को इसी अस्पताल में सुरक्षित रखा जाता था. यहीं पर निःसंतान दंपतियों को तलाशकर उनसे संपर्क कराया जाता था. अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी तरीके से गोद (Adoption) लिए जाने का झूठा दिखावा किया जा सके.

मुख्य सप्लायर गुजरात से गिरफ्तार, 4 और बच्चे बरामद

पुलिस ने गिरोह के मुख्य सप्लायर सायबाभाई घामर उर्फ कालिया को गुजरात से गिरफ्तार किया है. वह राजस्थान और गुजरात से बच्चों की व्यवस्था करता था. पुलिस ने छापेमारी कर हरियाणा और मध्य प्रदेश से चार और बच्चों को बरामद किया.

  • एक चार महीने का बच्चा पानीपत (हरियाणा) से.
  • दो 27 दिन के नवजात (एक लड़का और एक लड़की) ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से.
  • एक अन्य बच्चा भी हरियाणा से.

पुलिस ने बच्चों को खरीदने वाले ग्वालियर के मुकेश पाल और रीमा पाल, पानीपत के सनी अरोड़ा और रितु अरोड़ा के अलावा सरिका नामक महिला को भी गिरफ्तार किया है.

CWC के हवाले किए गए बच्चे

सभी पांच बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के सामने पेश किया गया है. उनके संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस अब इन बच्चों के असली माता-पिता की पहचान करने में जुटी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए आगे की जांच जारी है.

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Published at : 18 Jun 2026 09:22 PM (IST)
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